Herkes kripto paralarla alakalı tahminlerde bulunuyor ancak tecrübeli isimlerin görüşleri çok daha önemli. Bunlardan biri de Charles Edwards ve alanında saygın bir isim. Peki Edwards kripto para piyasalarının bugünü ve yarını için neler bekliyor? Büyük dönüşümden kastı neydi? Yatırımcıların merak ettikleri ve ünlü CEO’nun güncel bakış açısı geleceğe ışık tutuyor.
Capriole Investments‘ın kurucusu Charles Edwards kripto paraların 2023 yılında başlattığı yükselişin “yeni bir rejimin başlangıcı” olduğunu düşünüyor. Ona göre önümüzdeki yıl çok daha önemli olacak. Bugün yayınlanan röportajında Bitcoin ve kripto paralara yatırım yapan fonun CEO’su kurumsal talebin patlayacağı bir döneme girdiğimizi söylüyor. Önümüzdeki yıl Bitcoin için madencilik ödülü yarıya indirilecek ve yeni arzdaki kıtlık Edwards’a göre onu en dikkat çekici varlıklardan biri yapacak.
NVT metriği hakkında Charles şunları söyledi;
“NVT genellikle “PE Oranının” Bitcoin versiyonu olarak adlandırılır – ağın göreceli değeri için basit bir kıstastır. NVT = Ağ Değeri – İşlem Değeri. Bitcoin’in USD piyasa değerinin, zincir üzerindeki Bitcoin işlemleri aracılığıyla akan 90 günlük ortalama USD işlem hacmine oranıdır. Mantık basittir. Bitcoin’in ağı çok fazla işlem değerini kapatmak için kullanılıyorsa, ağın daha değerli olması gerekir. Dolayısıyla, NVT nispeten düşük olduğunda, piyasa Bitcoin’i güvenli bir şekilde gerçekleştirdiği işlemlerin değerine kıyasla düşük değerlendiriyor demektir. NVT alt banda ulaştığında, Bitcoin tarihsel olarak çok ucuz olmuştur (daha iyi bir değer satın alma); üst banda ulaştığında ise nispeten pahalı olmuştur (riski yönetme zamanı). Bitcoin 2022’nin ikinci yarısının çoğunu 16-20.000 dolar aralığında geçirdi ve bu süre zarfında uzun vadede büyük bir değer sinyali olan alt NVT bandında işlem gördü. Şubat 2023 itibarıyla NVT, gerçeğe uygun değerin üzerine çıkmıştır. Bu, yeni bir rejimde, yeni bir boğa piyasasının ilk aşamalarında olduğumuza dair bir sinyal olabilir.”
Yorum net aslında Charles az sayıda cesur uzman gibi boğanın başında olduğumuzu doğruluyor ve ara düzeltmelere rağmen uzun vadeli zaman diliminde dikine yükselişin başlayacağını söylüyor.
Değer ve duyarlılık konusunda tipik bir dönüm noktasının tüm işaretlerine sahibiz. Charles ise net biçimde boğa piyasalarının artık başladığını söylüyor. Bitcoin boğa piyasalarının ilk aşamaları tipik olarak 6-12 aylık bir dalgalanma dönemi ve genel olarak yavaş bir eğilim ve yükseliş içerir. Edwards asıl devasa yükselişlerin 2024 yılında yaşanmasını bekliyor. Bunu tıpkı 2020 ve 2021 yıllarına benzetebiliriz. 2020 yılında birçok altcoin tarihi alım fırsatları verdi ve yıl sonuna doğru iyi kazanç getirdi. Ancak asıl kazancı yani yüzlerce kat değerlenen altcoinleri 2021 Mart ayı civarında gördük.
Ayrıca 20.000 dolar üzerindeki kırılma uzun bir konsolidasyon sürecinin ardından geldi. Edwards bunu önemsiyor.
“20.000 dolarlık kırılma, 2021’deki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana gördüğümüz en önemli fiyat hareketiydi. 20.000 dolar birçok nedenden dolayı önemli: 2017 (önceki Bitcoin döngüsü) tüm zamanların en yüksek seviyesi.
FTX dolandırıcılığının ortaya çıktığı ve 2021’de üçüncü en büyük borsanın (ve insanlık tarihindeki ilk üç dolandırıcılığın) çöktüğü fiyat seviyesidir. Bitcoin grafiğindeki belki de en önemli fiyat emri blok seviyesidir.
Büyük yuvarlak sayı desteği olarak önem taşır.
Bitcoin‘in Elektrik Maliyeti ile üretim maliyetinin kesiştiği yerdedir; Bitcoin madencilerinin kârsız hale geldiği bölge ve tarihsel olarak bir fiyat tabanını temsil eden seviyedir. Bitcoin geçen yıl Kasım ayında 20.000 doların altına düştüğünde, bu büyük teknik desteğin başarısız olduğu anlamına geliyordu. Bu durum çoğu Bitcoin madencisini kâr edemez hale getirdi ve sektörde dolandırıcılık, çöküş, iflaslar ve olumsuz duyguların doruk noktası oldu. 40’lık bir kısa sıkıştırma bizi 21.000 doların üzerine çıkarmadan önce 20.000 doların altında iki ay geçirdik. Teknik açıdan bakıldığında bu, ana desteğin altında temiz bir sapmayı temsil ediyordu ve genellikle ters yönde yeni bir trendin başlangıcını temsil eden teknik bir harekettir.”