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Ünlü Yatırımcı Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Uyardı: Bu Olmadığı Sürece Kabus Devam Edecek

Ünlü yatırımcı ve Shark Tank sunucusu Kevin O'Leary, kişisel Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak kripto para borsalarının düzenlenene kadar çökmeye devam edeceklerini öne sürerek Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcılarını uyardı.
14:05
24 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü yatırımcı ve Shark Tank sunucusu Kevin O’Leary, kişisel Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. O’Leary, kripto para borsalarının düzenlenene kadar çökmeye devam edeceklerini öne sürerek Bitcoin (BTC) ve altcoin yatırımcılarını uyardı.

“Düzenlemeler Olmadıkça Çöküşler Olmaya Devam Edecek”

Kişisel Twitter hesabı üzerinde açıklamalarda bulunan Kevin O’Leary, kripto para borsalarının düzenleme eksikliğinden dolayı çöktüklerini ve iflas ettiklerini belirterek, düzenlemeye olan ihtiyaca dikkat çekti.

O’Leary, Kitco’ya verdiği son röportajda da düzenlenmemiş kripto para borsalarının hesap sahiplerini ve kullanıcılarını işlem ücretlerinde indirim elde etmeleri için merkezi ve liyakatsiz kripto paralarını satın almaya teşvik ettiğini söyledi.

Ünlü yatırımcı ayrıca kripto paraların kendilerinin birer kötü adamlar olmadığını, ancak sorunlara neden olanların haydut oyuncular ve düzenlenmemiş kripto para borsaları olduğunu söyledi. O’Leary, “saçmalık” olarak adlandırdığı tüm bu olumsuz unsurların, kripto para piyasasının düzenlemesiyle birlikte ortadan kalkmasına inanıyor. Düzenlenmiş kripto para piyasasının oldukça ilginç olacağını ve herkese fayda sağlayacağını da ekledi.

O’Leary, ABD, Kanada, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Amerika pazarları ve diğerleri gibi büyük pazarlardaki düzenleyiciler tarafından bir pasaport sisteminin başlatılacağını ve bu sistemin çalışması için belirli kurallara uyulması gerektiğini öne sürdü.

FTX’in Çöküşünü Binance’a Mal Etmeye Çalışmasıyla Gündem Olmuştu

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi‘nde düzenlenen bir oturumda konuşan O’Leary, Binance‘in FTX’i kasıtlı olarak iflas ettirdiğini iddia ederek tarihi çöküşü Binance’a mal etmeye çalışmasıyla tepkilerin hedefi olmuştu. Ripple CTO’su David Schwartz, O’Leary’ı sert bir dille eleştirmiş, iddialarının yeterince kanıt olmasına rağmen yapılmış saçmalık derecesinde olduğunu belirtmişti.

ABD federal savcıların dolandırıcılık yapmakla suçlamasının ardından FTX‘in kurucusu Samuel Bankman-Fried (SBF) Bahama’da tutuklanarak ABD’ye iade edilmiş ve 250 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı. Çöken kripto para krallığının patronu hafta başında yeni suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

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