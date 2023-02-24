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  •   Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?

Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?

Son zamanlarda bu 5 kripto para fazlasıyla gündemde. Yatırımcıları bundan sonra neler bekliyor?
15:05
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Son günlerde gündemden düşmeyen ve yatırımcısına devasa kazançlar getiren 5 altcoin bulunuyor. Bunların başında da STX var. Popüler altcoin uzman bir analist tarafından Pazar günü paylaşıldıktan sonra fiyatını hızla katladı. Peki ralliler devam edecek mi? Kripto para yatırımcıları bu 5’li için hangi seviyelere dikkat etmeli?

İçerik Rehberi

En İyi Altcoin Sepeti

2023’ün tamamı için geçerli olmayabilir ancak kısa vadede en iyi altcoin sepeti bu 5 kripto parayla oluşturuldu. Hepsi ciddi kazançlar elde etti ve ralliler devam edebilir. Peki haftanın en iyi altcoin sepetinde hangileri var ve bundan sonrası için beklentiler neler?

Stacks (STX)

Bitcoin ekosisteminde öne çıkan 2 proje var ve birinin tokeni var o da STX Coin’dir. Altcoinlerle ilgili menkul kıymet davası tehditleri arttığı için Bitcoin’e ilgi artıyor. Stacks fiyatı 18 Şubat’tan bu yana hızla yukarı doğru hareket etti. Beş gün içinde %150 artış gösterdi. Yukarı doğru hareketin eğimi tamamen parabolikti. Devasa yükselişe rağmen halen 0,98 dolarlık direnç alanı geçilemedi. Eğer kırmayı başarırsa, STX 1,55 dolara kadar çıkabilir. Ancak, bunu başaramazsa kısa vadede 0,62 dolara kadar düşme ihtimali bulunuyor.

Conflux (CFX)

Çin merkezli kripto paralar dünyanın en büyük ekonomilerinden biri kripto para baskısından vazgeçtiği veya bunun sinyallerini gönderdiği için yükseliyor. Conflux fiyatı son iki gün içinde büyük bir artış yaşadı ve 0,2 dolarlık yatay dirençten ayrıldı. Altcoin bu alanın üzerinde olduğu sürece trend yükseliş olarak kabul ediliyor. Bu durumda, bir sonraki direnç 0,60 dolar olacaktır. Yani CFX Coin için 0,2 dolar üzeri kapanışlar halen %300’lük yeni bir rallinin kapıda olabileceğini söylüyor.

Peki destek korunamazsa? Bu senaryoda 0,05 dolara kadar düşüş görebiliriz.

Ankr (ANKR)

En iyi rallilerden birini ANKR Coin yaptı çünkü devasa anlaşmalarla gündeme oturdu. Microsoft ve Tencent duyuruları fiyat için devasa iki katalizör oldu. Yukarı yönlü hareket 21 Şubat’ta hızlandı ve 0,057 dolara kadar ANKR yükseldi. Ancak, fiyat uzun bir üst fitil oluşturdu ve o zamandan beri düştü. Ana direnç alanı 0,057 dolar seviyesinde. Bu bölge, 2022’nin başından bu yana hem destek hem de direnç olarak hareket etti. ANKR fiyatı kırılırsa, 0,08 dolara kadar ralli devam edebilir. Eğer bunu başaramazsa 0,036 dolara düşüş görebiliriz.

Klaytn (KLAY)

Son yaşanan ralliye rağmen KLAY Coin fiyatı 0,34 dolarlık direncin altında işlem görüyor. Mayıs 2022 tarihinden bu yana kritik bölge aşılamadı. Eğer bunu başarabilirse 0,47 dolara kadar rallinin devam ettiğini görebiliriz. Tersi senaryoda 0,24 dolar desteği makul bir geri çekilme alanı gibi görünüyor.

Neo (NEO)

Konu Çin ise NEO en önde gider. 2021 çöküşünde Çin’in hamlelerinden dolayı büyük bedel ödeyen NEO artık geri dönmüş gibi görünüyor. NEO fiyatı, 17 Şubat’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıktığından beri artış gösterdi. Yukarı yönlü hareket 21 Şubat’ta 15,80 dolara kadar devam etti.

NEO için yol haritası net, fiyatın yatay destek alanını koruması gerekiyor.

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