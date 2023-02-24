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  •   İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!

İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!

Uzun süredir beklenen airdrop planı nihayet açıklandı. Gerekli şartları sağlayanlar yüz binlerce token alabilecek.
15:09
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

DYDX geçtiğimiz boğa sezonunda yaptığı airdrop birçok yatırımcıya binlerce dolar kazandırmıştı. Şimdi başka bir platform duyurdu. 110 bin farklı cüzdan ciddi miktarda token alacak. Peki hangi DeFi platformu airdrop yapacak? Detayları neler? Duyurunun tüm detayları ve bilmeniz gerekenler.

ZigZag (ZZ) Airdrop

ZK Rollup DeFi platformu DEX ZigZag airdrop planını açıkladı, toplam 7 tur airdrop yapılacak. Tüm airdrop adreslerinin toplam sayısı yaklaşık 110.000 ve toplamda 35 milyon adet ZZ Token dağıtılacak. Bu toplam arzın %35’ini oluşturuyor. Peki kim ne kadar airdrop alacak? Cüzdan başı dağılacak miktar ve airdrop şartları neler?

  • Traderlara cüzdan başına 300 ZZ Token verilecek. 1 aylık faaliyet ve 4 benzersiz işlem şartı aranacak. Bu şartı sağlayan 92.000 adres bulunuyor.
  • 1 Aralık 2021’den önceki traderlar 300 ZZ Token bonus
  • 1 Ocak 2022’den önceki traderlar 100 ZZ Token bonus
  • Gitcoin bağışçısı 7600 adres ayrıca ödüllendirilecek. Bağışlanan her 1 dolar için 2 ZZ Token verilecek.
  • Atlendis Likidite sağlayıcılarını kapsayan 2100 adres 500 ZZ Token alacak. Minimum 5 USD mevduatı olanlar bunu elde edecek.
  • IDO katılımcısı 5500 adres Satın alınan her ZZ token için 3 ZZ Token alacak.
  • MM için ayrıca 1700 adrese işlem miktarına göre ZZ Token verilecek.
  • Discord Üyesi olan 253 adres üye rolüne göre 1000-500 ZZ Token arasında airdrop alacak.

Bu yıl daha fazla projenin airdrop yapması bekleniyor. Eğer hızlı davranmak istiyorsanız 2023 altcoin airdrop kılavuzuna göz atabilirsiniz.

ZigZag (ZZ)

ZZ Token ilk token ihracını zaten yapmıştı ve yazı hazırlandığı sırada 0,53 dolarda bulunuyor. Şimdilik 17,5 milyon token dolaşımda ve maksimum arz 100 milyon olarak belirlendi. Dağıtılacak airdropla birlikte birden fazla şartı sağlayan yatırımcılar ciddi kazançlar elde edebilecek. Örneğin hem erken dönemde platformu kullanıp hem Gitcoin üzerinden bağış yapıp Discord üyesi olan kullanıcılar 1000 dolara yakın kazanç elde edebileceği kadar token alabilecek.

Çok fazla kriter var ancak bir kullanıcı aynı anda bunların birçoğunu karşılayabilir. Kısa vadede airdrop avcıları satışa odaklanacağı için ZZ Token fiyatında ani düşüşler yaşanabilir. Mevcut yatırımcılar bu endişeyle satış yaptığı için fiyat şimdiden %12 oranında düştü.

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