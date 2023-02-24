DYDX geçtiğimiz boğa sezonunda yaptığı airdrop birçok yatırımcıya binlerce dolar kazandırmıştı. Şimdi başka bir platform duyurdu. 110 bin farklı cüzdan ciddi miktarda token alacak. Peki hangi DeFi platformu airdrop yapacak? Detayları neler? Duyurunun tüm detayları ve bilmeniz gerekenler.
ZK Rollup DeFi platformu DEX ZigZag airdrop planını açıkladı, toplam 7 tur airdrop yapılacak. Tüm airdrop adreslerinin toplam sayısı yaklaşık 110.000 ve toplamda 35 milyon adet ZZ Token dağıtılacak. Bu toplam arzın %35’ini oluşturuyor. Peki kim ne kadar airdrop alacak? Cüzdan başı dağılacak miktar ve airdrop şartları neler?
Bu yıl daha fazla projenin airdrop yapması bekleniyor. Eğer hızlı davranmak istiyorsanız 2023 altcoin airdrop kılavuzuna göz atabilirsiniz.
ZZ Token ilk token ihracını zaten yapmıştı ve yazı hazırlandığı sırada 0,53 dolarda bulunuyor. Şimdilik 17,5 milyon token dolaşımda ve maksimum arz 100 milyon olarak belirlendi. Dağıtılacak airdropla birlikte birden fazla şartı sağlayan yatırımcılar ciddi kazançlar elde edebilecek. Örneğin hem erken dönemde platformu kullanıp hem Gitcoin üzerinden bağış yapıp Discord üyesi olan kullanıcılar 1000 dolara yakın kazanç elde edebileceği kadar token alabilecek.
Çok fazla kriter var ancak bir kullanıcı aynı anda bunların birçoğunu karşılayabilir. Kısa vadede airdrop avcıları satışa odaklanacağı için ZZ Token fiyatında ani düşüşler yaşanabilir. Mevcut yatırımcılar bu endişeyle satış yaptığı için fiyat şimdiden %12 oranında düştü.