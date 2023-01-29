Bu yıl airdroplar birçok kullanıcıya binlerce dolar kazandıracak. Peki bu fırsatı değerlendirmek için ne bekliyorsunuz?

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Airdroplar 2021 ve 2022 yıllarında erken dönem yatırımcılara on binlerce dolar kazandırdı. Bu yıl da benzerlerini göreceğiz. Kripto paraların en kötü performanslarından birini gösterdiği 2022 yılında bile yatırımcılar OP Token ile 50 bin dolara kadar kazanç elde etti. Peki sırada hangileri var? 2023 yılında airdrop yapma potansiyeli olan 20 proje bulunuyor.

2023 Airdrop Kripto

Son birkaç yılda insanlar airdroplar aracılığıyla binlerce dolar kazandı. Bu yıl da eğer piyasadaki iyimserlik devam ederse birçok projenin airdrop yaptığını görebiliriz. Bu önemli bir fırsat ve aşağıdaki örnekleri okuduğunuzda potansiyelin ne denli harika olduğunu siz de fark edeceksiniz. Hangi proje kaç dolarlık airdrop verdi?

OP Token 50.000 dolar

ENS Token 30.000 dolar

UNI 18.000 dolar

APT Coin 6.000 dolar

Hatta APT Coin gibi bazı airdroplarda sabredenler 20-30 bin doların üzerinde kazanç elde etti. APT Coin’in henüz birkaç gün önce ATH seviyesine ulaştığını unutmamalıyız.

Airdrop Potansiyeli Olan Projeler

OP, APT veya ENS gibi birçok proje var. Ciddi sayıda kullanıcıya hizmet veriyorlar ve halen airdrop yapmadılar. Hatta bunların önemli bir kısmı gelecekte airdrop yapacağını açık açık ifade de etti. Siz de bu projelerde aktiviteler yaparak verilen görevleri yerine getirerek airdrop almaya hak kazanabilirsiniz.

Biraz zaman ve sabır gerektirse de, uzun vadede airdroplar kripto yatırımcılarına çok büyük kazançlar getirebiliyor. Miles Deutscher airdrop potansiyeli yüksek 20 projeyi seçti ve paylaştı.

Sui Network

Sui, (Aptos gibi) Move programlama dilini kullanan yüksek performanslı bir layer1 projesidir. Testnet Wave 2 yeni yayına girdi, bu nedenle şimdi potansiyel bir airdrop’a dahil olmak için harika bir zaman.

Stake SUI

Ağ üzerinde oy verin

Ekosistem oyunları oynayın

Vela

Arbitrum ağında başlatılan bir perp DEX‘tir. Özel beta sürümleri 2 gün içinde, açık beta sürümleri ise 2 hafta içinde başlayacak.

zkSync

ZK’nın Ethereum’u ölçeklendirmenin geleceği olduğu açıktır ve zkSync bu yeniliğin ön saflarında yer alıyor. Bir airdrop için çok geç olabilir ama yine de denemeye değer.

Scroll

Scroll, mevcut Ethereum uygulamaları ve araçları için yerel uyumluluk sağlayan bir başka zkEVM tabanlı zkRollup’tır. Kısa süre önce “katılımı teşvik etmek için bir teşvik mekanizması oluşturduklarını” belirterek bir airdrop imasında bulundular.

LayerZero

LayerZero, heyecanlandıran bir anlatı olan nihai birlikte çalışabilirlik katmanıdır. ZkSync gibi, bu da giderek daha doygun hale geliyor, ancak çok az zaman alıyor (ve ekosistemi kullanmak ve denemek de eğlenceli).

Shardeum

Shardeum, dinamik sharding ile doğrusal olarak ölçeklenebilir layer1 çözümü olmaya çalışıyor. Tokenların %5’i Airdrop’lar aracılığıyla dağıtılmak üzere topluluk için ayrılmıştır.

Shardeum’u Metamask’a ekleyin

Tesnet tokenlerini talep edin

Ağı kullanın ve görevleri yerine getirin.

Sei

Sei, Cosmos üzerine inşa edilmiştir ve merkezi olmayan finansı güçlendirmeye odaklanıyor. Trade için özel oluşturulan mekanizması onu merkezi borsalarla yarışabilir hale getirebilir. Airdrop onaylandı (tüm tokenlerin %1’ini beta test kullanıcılarına dağıtacaklar).

Starknet

StarkWare, blockchain yoğunluğunu hafifletmek için STARK kanıtlarını kullanan ZK tabanlı bir L2 ölçeklendirme çözümüdür. Mainnet’leri yakında yayına girecek ve hak kazanmak için geç kalınmış olsa da hala bazı fırsatlar olabilir.

GammaX

StarkEX teknolojisini kullanan emir defteri tarzı bir DEX. Testnet’lerine halen başvurabilirsiniz.

Neutron

Neutron ATOM ile finanse edilmektedir, bu nedenle ATOM stakerları muhtemelen bir airdrop alıcısı olacaktır. Ancak, gelecekte daha fazla dağıtım yöntemi olabilir.

Celestia

Celestia modüler bir ağdır ve herkesin kendi blockchain’ini minimum ek yük ile kolayca kurmasını sağlar.

Bir cüzdan oluşturmak ve Testnet tokenlarını almak

Ağ üzerinde işlem yapma

Bir node çalıştırma

Fuel Labs

Fuel Labs, “dünyanın en hızlı modüler yürütme katmanı” Fuel’i inşa ediyor. Beta-2 Testnet’leri kısa süre önce yayına girdi, yani erken benimseyenler için bir fırsat olabilir.

Quai Network

Quai Network, birleştirilmiş madencilik ve sharding kombinasyonunu kullanan bir L1 ağıdır. Mainnet’ten önce başlatılan 5 Testnet’e (bu nedenle bir airdrop olması muhtemeldir) ve benimseme teşviklerine sahiptir.

Arbitrum

Bu muhtemelen kriptoda en çok beklenen airdrop. Çok mu geç kalındı? Muhtemelen. 2023 yılında artık beklenen müjdenin gelmesi gerekiyor.

Rage Trade

Bu airdrop ile ilgili en güzel şey, (potansiyel olarak) aynı anda 3 airdrop için hak kazanmanıza yardımcı olmasıdır.

Arbitrum

Rage Trade

LayerZero

Vertex

Vertex, Arbitrum’da yakında çıkacak bir başka perp DEX’tir. Tokenları yakında piyasaya sürülecek ve muhtemelen bir airdrop olacak.

MetaMask

Uzun zamandır beklenen tokeninin yakında geleceğini biliyoruz. Çoğumuz MetaMask kullanıyoruz, ancak bu özellikleri birkaç kez kullanmanızı tavsiye ederim (henüz kullanmadıysanız):

Swap assets

Bridge assets

DeFi protokolleri üzerinden işlemler

Lens Protocol

Lens Protocol merkezi olmayan bir sosyal ağdır. Düşük karbon ayak izine ve arkasında yerleşik bir web3 ekibine sahiptir.

Tribe

Bu ilk NFT Vadeli İşlemler DEX’idir. NFT trade çözümleri eksikliği var ve bu mevcut modele canlandırıcı bir yaklaşım. Testnet’leri yeni başlatıldı, bu da önemli bir ön koşul olabilir.

Aztec

Aztec, Ethereum ekosistemine gizlilik ve maliyet tasarrufu getiren, Ethereum üzerinde gizlilik öncelikli bir zk-rollup’tır. Kısa süre önce 100 milyon dolar topladılar. Airdrop potansiyeli yüksektir.

Uyarı

Bu airdroplarda para kaybetmemek için mümkünse ikinci bir bilgisayardan değilse yeni cüzdanlar oluşturarak işlemlerinizi gerçekleştirin.