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En Büyük 30 Kripto Paradan Daha İyi! Artık İşler Tersine Dönüyor!

Kripto para yatırımcılarını bundan sonra ne bekliyor? Popüler altcoin için ralli devam edecek mi?
13:20
29 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları 2022 yılı boyunca sonu gelmeyen düşüşlerle mücadele etti. Az sayıda trader trende uyum sağladı. Bu durum devasa long pozisyonların tasfiyesine neden oldu. Peki bugün durum ne? Kripto traderları hangi konularda dikkatli olmalı? APTOS özelinde yükseliş devam edebilir mi? Güncel değerlendirmeler ve fiyat görünümü.

Aptos (APT) Yorum

APT Coin yeniden 18 doların üzerine çıktı ve yükselişine devam ediyor. CoinMarketCap’e göre, APT’nin fiyatı son yedi günde yaklaşık %40 arttı ve bu yazının yazıldığı sırada kritik bölgeyi korumaya devam ediyordu. En büyük 30 kripto paradan daha iyi performans gösteren Aptos (APT) Coin sadece haftalar önce 3,5 dolarlık fiyatıyla yatırımcılarını endişelendiriyordu. Bugün ise işler tersine döndü. Devasa APT Coin short pozisyonları tasfiye edildi.

Aptos kısa süre önce KYD Labs ile ortaklaşa bir etkinlik düzenledi. İşbirliğinin bir parçası olarak Aptos ve KYD Labs, canlı etkinlik biletleri aracılığıyla taraftar sadakatinin geleceğini yarattı. Dahası, yatırımcılar için daha da iyi haberler vardı LunarCrush’ın verileri, rallinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini gösterdi. Aslında Aptos, büyük bir yükseliş göstergesi olan en yüksek Galaxy Puanına sahip kriptolar listesinde yer aldı.

Aptos Yükselir Mi?

APT’nin on-chain ölçümleri incelendiğinde bunların çoğunun devam eden bir yükselişi desteklediği görülüyor. APT’nin geliştirme faaliyeti geçen hafta artarak geliştiricilerin ağı iyileştirme çabalarını yansıttı. APT etrafındaki olumlu duygular da artarak yatırımcıların tokena olan güvenini yansıttı. Dahası, APT’nin popülaritesi, sosyal hacmindeki artışla birlikte katlanarak büyüdü. Ancak günlük grafikte bazı sorunlar var. RSI aşırı alım seviyesinde ve MFI oldukça yüksekti. Bu bize yakında bir düzeltme yaşanabileceğini söylüyor. CMF geriledi ve nötr seviyeye ilerledi bu da roketlerin yakıtı artık bitiyor anlamında bir sinyaldir.

MACD hala boğaların lehine ve devasa satışlar gelmediği sürece APT Coin için iyimser kalmaya yetebilecek nedenler var. FTX çöküşü sırasında aşırı satışlarla mücadele eden yatırımcılar şimdi aşırı alımların riskinden endişeleniyor. Fakat her zaman trendi takip etmek, trend tersine pozisyon almamak daha kazançlı olmuştur. Bu seviyeden APT Coin açığa satış yapıp BTC cephesinde büyük bir düşüş beklemek bana 40-20 bin dolar bölgesinde sürekli long pozisyon açıp tasfiye olan yatırımcıları hatırlatıyor. Şimdilik trend yükseliş yönlü ve stop bölgesini iyi ayarlayan yatırımcılar trende uyarak kazanç elde ediyor.

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