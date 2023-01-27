Aptos bugünlerde çok ciddi değer kazandı. Peki bu yükseliş daha ne kadar devam edecek?

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4 doların altındaki fiyattan kısa süre önce Aptos (APT) almayı başaran yatırımcıların yüzü fazlasıyla gülüyor. APT Coin yıla harika bir başlangıç yaptı. Son 24 saatte 20 doları aşan APT fiyatı özellikle her yükselişte short pozisyonlarını artıran traderlara ters köşe yaptı. Peki bundan sonraki süreçte Aptos yatırımcılarını neler bekliyor?

Aptos (APT)

Dün 17:15’te Aptos fiyatı Binance borsasında 20,4 dolara ulaştı. Ancak yazı hazırlandığı sırada fiyat zirveden döndüğü için 17,7 dolardan alıcı buluyordu. Kripto yatırımcıları tarafından yakından takip edilen analist Kaleo, APT konusunda uyardı. Aptos‘un son iki hafta içinde “kesinlikle çılgınca” olan devasa artışına rağmen, Kaleo, 559.500 takipçisine akıllı sözleşme platformunun tokeni için düşüş sinyalleri gönderdi. Kaleo’ya göre, amiral gemisi kripto bir “tanrı mumu” ya da grafiğinde şimdiye kadar oluşmuş en büyük mumla sonuçlanacak yukarı yönlü bir hareket oluştururken, Aptos’un Bitcoin (BTC) ile eşleştirildiğinde de ağır bir şekilde satılması muhtemel.

“Hareket ne kadar çılgınca olursa olsun, bunun mevcut aralığının dışında bir BTC tanrı mumuna ağır bir şekilde satılma olasılığını yüksek görüyorum… En azından BTC çifti açısından, büyük bir BTC hareketinde USD açısından hafif bir satış görmek bile şok edici olmaz.”

Aptos Yorum

Aptos, yılı 3,45 dolardan açtı ve %570’e yakın artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,4 dolara ulaştı. Ekim 2022’de resmi olarak piyasaya sürülen ve şu anda piyasa değerine göre 28. sırada yer alan kripto varlık, o zamandan beri düşmeye devam ediyor. Bu haftanın başlarında Kaleo, Bitcoin‘in altcoinlerden daha iyi performans göstereceğini öngörmüştü. Mevcut Bitcoin rallisinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını düşünmese de popüler analist amiral gemisi kripto varlığının 2023’te 45.000 dolara ulaşacağını ve ardından 30.000 doların altına ineceğini düşünüyor.