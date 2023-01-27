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Gizemli Kripto Balinası Harekete Geçti! 3,3 Trilyon Token!

Kripto para balinaları özellikle altcoinlerde hareketlendi. Peki son durum ne?
18:10
27 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün gelen son ABD verilerinin ardından kripto para yatırımcıları bir nebze rahatladı. Ancak BTC 23.000 dolar üzerinde tutunamadı. Ocak ayı rallisi birçok kripto paranın fiyatını birkaç kat artırdı. Bitcoin balinaları nispeten sakin kalsa da bazı altcoinlerde devasa balina hareketleri gözleniyor. Peki bunları nasıl yorumlamalıyız.

Kripto Balina Hareketleri

WhaleAlert’ten alınan yeni verilere göre, bir kripto balinası kısa süre önce 38.257.148 dolar değerinde 3.312.307.240.798 SHIB’i cüzdanından taşıdı. İşlem ücreti toplam 0,000664 Ethereum (ETH) yaklaşık 1,06 dolar ödedi. Etherscan verilerine göre, gönderen cüzdan 14 gün önce başka bir bilinmeyen cüzdandan yaklaşık aynı miktarda SHIB almıştı ve şu anda sıfır SHIB bakiyesine sahip. Bilinmeyen alıcı cüzdan, yazı yazıldığı sırada 3,3 trilyon SHIB’i tutmaya devam ediyor.

En büyük ikinci meme token yılı 0,00000803 dolarlık fiyatıyla karşıladı e 21 Ocak’ta yaklaşık %72’lik bir artışla 0,0000138 dolara ulaştı. Shiba Coin yazı hazırlandığı sırada 0,0000116 dolardan alıcı buluyordu. Dogecoin’in rakibi şu anda piyasa değerine göre 15. sıradaki kripto varlık.

Shiba Coin Yorum

Shiba bugüne kadar Dogecoin’i kısa süreliğine de olsa devirebilen tek Dogekiller olduğu için yatırımcıların nazarında ayrı bir değer sahip. SHIB’in bu yıl içinde layer2 ağı Shibarium’u piyasaya sürecekleri büyük bir yükseltmeden geçecek. Önde gelen bir kripto para donanım cüzdanı sağlayıcısı olan Ledger, kısa süre önce başka bir donanım cüzdanı şirketi olan Trezor gibi Shibarium’u desteklemeyi planladığını söyledi.

Shibarium, ölçeklenebilirlik, daha hızlı işlem süreleri ve daha düşük gaz ücretleri sunmak üzere tasarlanıyor. Ancak bu özellikler bize fazlasıyla tanıdık geliyor. Layer1 ve layer2 projelerinin bir kısmı zaten bu vaatlerini yerine getiriyor ve devasa geliştirici topluluklarına sahipleri. Shiba ekibinin ilgiyi üzerine çekmek için nasıl adımlar atacağı şimdiden merak konusu. Meme tokenler güçlü topluluklarıyla tanınır ve Shiba Army bunlardan biri ancak iş piyasaya sürülen ürünlere talebe gelince değişiyor. Shiba’nın DEX platformu beklenen ilgiyi görmedi. Şimdi layer2 çözümünün aynı kaderi yaşayıp yaşamayacağını göreceğiz.

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