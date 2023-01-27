Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük altıncı kripto para olan XRP’nin ihraççısı Ripple önemli bir güncelleme paylaştı. Ripple kendini XRP Coin’den uzaklaştırmaya çalışsa da attıkları adımlar popüler altcoine etki ediyor. Nitekim SEC davasının bu yılın ilk çeyreğinde sona ereceğine dair kuvvetli sinyaller XRP fiyatında artışı beraberinde getirmişti. Peki son duyuru neydi?

Ripple (XRP) Haberleri

Bugün, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak şirkette görev yapan Monica Long başkanlık görevine terfi ettirildi. Yani Ripple şirketine artık daha fazla kadın eli değecek. Ripple, sona gelinen SEC davasının ardından büyük adımlar atmayı hedefliyor. Buna hazırlık olarak da Monica Long şirketin Başkanlık görevine yükseltildi.

“Şimdiye kadarki en güçlü yılımızı geride bırakan Monica, birçok kripto kışına ve sektördeki ters rüzgarlara rağmen bugünkü kadar başarılı olmamızın arkasındaki itici güçlerden biridir. Ripple’a 2013 yılında, şirketin yalnızca 10 çalışanı varken katıldı. Kriptonun henüz radara girmediği bir dönemde, Ripple’ı kripto endüstrisinde sorumlu bir lider olarak kurarak, düzenleyicilerle birlikte çalışarak ve kriptonun faydalarını ve yararlarını anlatarak ve aynı zamanda dünya çapındaki finans kuruluşlarının güvenini kazanarak siperlerde yer aldı.”

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse şunları söyledi;

“Monica ile yaklaşık sekiz yıl önce Ripple’da ilk tanıştığım andan itibaren, onun hesaba katılması gereken bir güç olduğu açıktı. Kripto konusundaki derin bilgisi, kararlılığı, yaratıcılığı ve ezber bozan düşünme yeteneğiyle birleşince onu sektörün ve kesinlikle Ripple’ın en saygın liderlerinden biri haline getirdi. Mevcut zorlu kripto ortamında bile Monica, Ripple’ın çok benzersiz bir büyüme ve finansal güç noktasına ulaşmasına yardımcı oldu. Yıllar boyunca benim için önemli bir danışman oldu ve Başkanlık görevine başlarken onunla daha da yakın iş birliği yapma fırsatına sahip olduğum için minnettarım.”

Ripple (XRP)

Monica’nın liderliğinde, mühendislik ve ürünle birlikte çalışan ekibi, sınır ötesi işlemler için kripto kullanan sektörün ilk kurumsal kripto çözümlerinden biri ve Ripple’ın 2018’deki amiral gemisi ürünü olan On-Demand Liquidity’nin (ODL) piyasaya sürülmesine yardımcı oldu. Bugün, ODL yaklaşık 40 ödeme pazarında mevcuttur ve geçen yıl RippleNet üzerinden yapılan ödemelerin yaklaşık %60’ı ODL aracılığıyla gönderilmiştir. Başka bir deyişle, ödemelerin yarısından fazlası artık sınır ötesi işlemler için XRP kullanıyor. Ripple, RippleNet’in ilk lansmanından bu yana 30 milyar dolar değerinde hacim ve 20 milyon işlem gerçekleştirdi.

Monica Long şunları söyledi;

“Likidite, mutabakat ve saklama gibi kripto destekli hizmetlerde daha da genişlerken Ripple’da Başkanlık görevini üstlenmekten büyük onur duyuyorum. Görev sürem boyunca geriye dönüp baktığımda, kripto ve teknoloji alanındaki en zeki, en yenilikçi insanlardan bazılarıyla çevrili olduğum için yeterince şanslı olduğumu söyleyebilirim, çünkü dünya çapında bir kuruşun kesirleri için anında para gönderebilmek gibi bazı büyük cesur hedeflerin üstesinden geldik. Değerin İnterneti ilk günden beri inandığım ve gelecek için ilham bulmaya devam ettiğim bir misyon.”

Monica, San Francisco Business Times tarafından iş dünyası ve ödemeler alanında en etkili kadınlardan biri ilan edilmişti.