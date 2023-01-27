Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ripple (XRP) Önemli Duyuruyu Paylaştı!

Ripple birkaç dakika önce önemli bir güncelleme paylaştı.
18:35
27 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük altıncı kripto para olan XRP’nin ihraççısı Ripple önemli bir güncelleme paylaştı. Ripple kendini XRP Coin’den uzaklaştırmaya çalışsa da attıkları adımlar popüler altcoine etki ediyor. Nitekim SEC davasının bu yılın ilk çeyreğinde sona ereceğine dair kuvvetli sinyaller XRP fiyatında artışı beraberinde getirmişti. Peki son duyuru neydi?

Ripple (XRP) Haberleri

Bugün, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak şirkette görev yapan Monica Long başkanlık görevine terfi ettirildi. Yani Ripple şirketine artık daha fazla kadın eli değecek. Ripple, sona gelinen SEC davasının ardından büyük adımlar atmayı hedefliyor. Buna hazırlık olarak da Monica Long şirketin Başkanlık görevine yükseltildi.

“Şimdiye kadarki en güçlü yılımızı geride bırakan Monica, birçok kripto kışına ve sektördeki ters rüzgarlara rağmen bugünkü kadar başarılı olmamızın arkasındaki itici güçlerden biridir. Ripple’a 2013 yılında, şirketin yalnızca 10 çalışanı varken katıldı. Kriptonun henüz radara girmediği bir dönemde, Ripple’ı kripto endüstrisinde sorumlu bir lider olarak kurarak, düzenleyicilerle birlikte çalışarak ve kriptonun faydalarını ve yararlarını anlatarak ve aynı zamanda dünya çapındaki finans kuruluşlarının güvenini kazanarak siperlerde yer aldı.”

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse şunları söyledi;

“Monica ile yaklaşık sekiz yıl önce Ripple’da ilk tanıştığım andan itibaren, onun hesaba katılması gereken bir güç olduğu açıktı. Kripto konusundaki derin bilgisi, kararlılığı, yaratıcılığı ve ezber bozan düşünme yeteneğiyle birleşince onu sektörün ve kesinlikle Ripple’ın en saygın liderlerinden biri haline getirdi. Mevcut zorlu kripto ortamında bile Monica, Ripple’ın çok benzersiz bir büyüme ve finansal güç noktasına ulaşmasına yardımcı oldu. Yıllar boyunca benim için önemli bir danışman oldu ve Başkanlık görevine başlarken onunla daha da yakın iş birliği yapma fırsatına sahip olduğum için minnettarım.”

Ripple (XRP)

Monica’nın liderliğinde, mühendislik ve ürünle birlikte çalışan ekibi, sınır ötesi işlemler için kripto kullanan sektörün ilk kurumsal kripto çözümlerinden biri ve Ripple’ın 2018’deki amiral gemisi ürünü olan On-Demand Liquidity’nin (ODL) piyasaya sürülmesine yardımcı oldu. Bugün, ODL yaklaşık 40 ödeme pazarında mevcuttur ve geçen yıl RippleNet üzerinden yapılan ödemelerin yaklaşık %60’ı ODL aracılığıyla gönderilmiştir. Başka bir deyişle, ödemelerin yarısından fazlası artık sınır ötesi işlemler için XRP kullanıyor. Ripple, RippleNet’in ilk lansmanından bu yana 30 milyar dolar değerinde hacim ve 20 milyon işlem gerçekleştirdi.

Monica Long şunları söyledi;

“Likidite, mutabakat ve saklama gibi kripto destekli hizmetlerde daha da genişlerken Ripple’da Başkanlık görevini üstlenmekten büyük onur duyuyorum. Görev sürem boyunca geriye dönüp baktığımda, kripto ve teknoloji alanındaki en zeki, en yenilikçi insanlardan bazılarıyla çevrili olduğum için yeterince şanslı olduğumu söyleyebilirim, çünkü dünya çapında bir kuruşun kesirleri için anında para gönderebilmek gibi bazı büyük cesur hedeflerin üstesinden geldik. Değerin İnterneti ilk günden beri inandığım ve gelecek için ilham bulmaya devam ettiğim bir misyon.”

Monica, San Francisco Business Times tarafından iş dünyası ve ödemeler alanında en etkili kadınlardan biri ilan edilmişti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Tüm Dünya Bunu Bekliyor! ABD İle Altcoin’in Arasındaki Dava Çıkmaza Mı Giriyor?
Tüm Dünya Bunu Bekliyor! ABD İle Altcoin’in Arasındaki Dava Çıkmaza Mı Giriyor?
XRP Coin Yorumları: XRP Neden Korkutuyor? Ufukta Düşüş Mü Göründü? İşte Grafikler!
XRP Coin Yorumları: XRP Neden Korkutuyor? Ufukta Düşüş Mü Göründü? İşte Grafikler!
Dava Bitiyor Ama Ripple Sandığınız Gibi Değil! XRP Coin İçin Dikkat!
Dava Bitiyor Ama Ripple Sandığınız Gibi Değil! XRP Coin İçin Dikkat!
Dikkat: 2023’te 17,9 Milyar Dolarlık XRP Token’ı Piyasaya Sürülecek!
Dikkat: 2023’te 17,9 Milyar Dolarlık XRP Token’ı Piyasaya Sürülecek!
Hoş Geldin Yeni XRP Davası! Bu Sefer SEC Değil! Hedef Herkesi Çok Şaşırtacak!
Hoş Geldin Yeni XRP Davası! Bu Sefer SEC Değil! Hedef Herkesi Çok Şaşırtacak!
Sonu Kötü Bitecek! Ripple CTO’su Bu Altcoine Savaş Açıyor!
Sonu Kötü Bitecek! Ripple CTO’su Bu Altcoine Savaş Açıyor!
Kripto Para Yorumları: Bitcoin, Ethereum, AVAX ve XRP
Kripto Para Yorumları: Bitcoin, Ethereum, AVAX ve XRP
Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) ve Dogecoin’de (DOGE) Uzman Görüşü!
Binance Coin (BNB), Ripple (XRP) ve Dogecoin’de (DOGE) Uzman Görüşü!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023