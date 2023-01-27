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  •   43 Kurumsal Yatırımcı 2023’te Bu Altcoin Yükselir Diyor! 390 Milyar Dolar Yönetiyorlar!

43 Kurumsal Yatırımcı 2023’te Bu Altcoin Yükselir Diyor! 390 Milyar Dolar Yönetiyorlar!

Kurumsal yatırımcıları hangi altcoinleri favorisine ekledi? Yüz milyarlarca dolar varlık yöneten 43 uzmanın görüşü alındı.
19:35
27 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX çöküşü ve zincirleme iflaslar birçok kurumsal yatırımcının kripto paralardan uzaklaşmasına neden oldu. Ocak ayı rallisi ise henüz gerçek bir trend dönüşümü sinyalleri vermiyor. Fakat CoinShares tarafından yayınlanan son rapor 2023 yılında büyüme potansiyeli olan altcoinlere dair önemli bir işaret olabilir. 43 kurumsal yatırımcı katıldı ve toplamda 390 milyar dolarlık varlık yönetiyorlar.

2023’te Bu Altcoin Yükselir

Dijital varlık yöneticisi CoinShares, çoğu kurumsal yatırımcının popüler altcoin için yükselişe geçtiğini söylüyor. En son Dijital Varlık Üç Aylık Fon Yöneticisi Anketi’nde CoinShares, akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) için yatırımcılar arasında yükseliş hissinde %20’lik bir artış olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle dolaşım arzının azalmaya başladığı Ethereum için bu hissiyat bireysel yatırımcılarda da artıyor.

“Ethereum, yatırımcı duyarlılığında dramatik bir artış gördü ve ankete katılanların %60’ı en zorlayıcı büyüme görünümüne sahip olduğuna inanıyor. (CoinShares Raporu)”

Ethereum‘un arkasındaki duyarlılık, ankete katılanların yalnızca %40’ının ETH’nin en zorlayıcı büyüme görünümüne sahip olduğuna inandığı Ekim 2022 anketinden bu yana önemli ölçüde arttı. CoinShares, Ethereum’un 2022’de 401 milyon dolarlık bir çıkış yaşadıktan sonra bu yıl bir “geri dönüşe” yönelebileceğini söylüyor.

2023 Bitcoin Tahmini

Ankete katılanların yaklaşık %30’u Bitcoin’in en cazip büyüme görünümüne sahip varlık olduğunu iddia ediyor. Yatırımcılar ayrıca son anketten bu yana kripto paranın tamamen yasaklanmasından daha az endişe duyuyor. SEC Başkanı Gensler’in geçtiğimiz aylarda FTX çöküşünden sonra yaptığı tehditler birçok bireysel yatırımcıyı XRP davasına benzer büyük bir hukuki savaş konusunda endişelendirmişti.

“Düzenleyici kaygılar arttı, ancak çok azı siyasi engelleyiciler ve hükümet yasağı bekliyor. Bu da yatırımcıların doğrudan bir yasak yerine düzenlemeyi çözüm olarak gördüğünü gösteriyor.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.130 doların üzerinde bulunuyor. Bugün gelen ABD veriler beklentiye uygundu ve enflasyon tarafındaki düşüş üçüncü ayda da devam etti. Fed’in artık faiz tavanına yaklaşmış olması 2023 yılına dair kripto paralar için umutları artırıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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