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  •   Hedef Açıklandı: 1 Milyar! Waves Coin Yorum! Waves Neden Yükseliyor?

Hedef Açıklandı: 1 Milyar! Waves Coin Yorum! Waves Neden Yükseliyor?

Waves neden yükselişe geçti? Yatırımcıları ne bekliyor? Güncel görünüm ve beklentiler.
20:50
27 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022 Nisan ayından bu yana Waves Coin yatırımcıların suratları asık ve sürekli para kaybediyorlar. Peki bu artık bitti mi? Son 9 aydır Waves oldukça zor günler yaşadı. Hakkında ortaya atılan iddialar, açığa satış yapan devasa kurumlar ve daha nice sebeplerden altcoinin fiyatı eridi. 55 doları aşan Waves 1,3 doların altına kadar indi.

Waves Neden Yükseliyor?

Son 24 saatte Waves Coin %20’nin üzerinde artış yaşadı. Waves Coin yazı hazırlandığı sırada 2,8 dolardan alıcı buluyor ve işlem hacmi %460 oranında artarak yaklaşık 600 milyon dolara ulaştı. Yükselişin temel sebeplerinden biri SOL, APT, AXS gibi daha büyük altcoinlerden piyasa değeri daha düşük varlıklara sermayenin akmasıdır. Eğer BTC güçlü duruşunu devam ettirirse piyasa değerine göre daha küçük kripto paraların bir kısmı daha önümüzdeki günlerde benzer yükselişler yaşayabilir.

Waves özelinde yükselişi tetikleyen en önemli gelişme ise dün bu saatlere yakın duyurulan “Waves Topluluk Kuralları” oldu. Herhangi bir Web 3 projesinin büyümesi ve başarısı canlı, akıllı ve ilgili bir topluluğa dayanır. Güçlü bir topluluk olmadan projeler en iyi ihtimalle ilgi çekmekte ve hedeflerine ulaşmakta zorlanır, en kötü ihtimalle de parçalanma riskiyle karşı karşıya kalır. Kılavuzlar, ortak bir amaç, değerler dizisi veya misyonla bir araya getirilen bireylerden oluşan grupların organize edilmesine yardımcı olur. Farklı kültürlerden, deneyimlerden ve bölgelerden gelen insanların birlikte çalışmasına yardımcı olurlar. Bu nedenle herhangi bir blockchain projesinin, topluluk etkileşimi için güvenli ve üretken bir ortam yaratmak amacıyla açıkça belgelenmiş bir dizi kural ve yönergeye sahip olması çok önemlidir.

Bu minvalde oldukça büyük ve kapsamlı bir adım atan Waves tüm bunların hedefledikleri 1 milyar kullanıcı hedefine ulaşmak için olduğunu yazdı.

Waves Coin Yorum

Son 30 günde fiyatının %100 artıran tek kripto para Waves değil ancak yatırımcıların önemli bir kısmının zararda olduğu da unutulmamalı. 55 doların üzerindeki fiyat aniden ortaya atılan Fud nedeniyle Nisan ayında düşmeye başlamıştı. İddialara göre Waves ekibi kendi tokenlerini daha değerli hale getirmek için spekülatif alımlar yapıyor ve yatırımcıları aldatıyordu. Ekip bunun açığa satış yapan kurumsalların yalanları olduğunu söylese de kriptoda söylentilerin bedeli ağır olur. Waves için öyle de oldu, altcoin 1,2 dolar seviyelerine kadar düştü. Elbette bu süreçte altcoinin kendi stablecoininin yaşadığı sorunları da unutmamak gerekiyor.

Bugüne dönecek olursak Waves kısa vadede 2,6 doların üzerinde kalıcılık elde edebilirse 3 dolar ve üzerini hedefleyecektir. 2,94 dolar aşılacak ilk direnç olacak, olası geri düzeltme hareketinde 2,49 ve 2,41 dolar ile 2,32 dolar seviyeleri yakından izlenmeli. Rallinin devam ettiği senaryoda nihai hedefin 3,57 dolar olması bekleniyor.

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