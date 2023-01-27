Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: Binance CEO’su CZ O Altcoin’leri Hedef Aldı! Piyasa Geleceğinden Beklentisi Ne?

Sıcak Gelişme: Binance CEO’su CZ O Altcoin’leri Hedef Aldı! Piyasa Geleceğinden Beklentisi Ne?

Binance CEO'su CZ yaptığı açıklamayla birlikte piyasayı sekteye uğratan durumlarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve isim vermeden hedef gösterdi.
21:40
27 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng “CZ” Zhao yaptığı son açıklamayla birlikte dikkatleri üzerine çekti. Türkiye saatiyle akşam 20.41’de paylaştığı 2 tweet ile birlikte piyasanın geleceği hakkında ve geçmişte ortaya çıkan coinler hakkında yorumda bulundu ve belki de duruma sitem etti.

CZ Piyasa Geçmişinden Rahatsız Olmuş

Cuma akşamı yaptığı 2 tweet’lik açıklamayla CZ, geçen yıl piyasayı olumsuz etkilemiş olan sektör oyuncularına gönderme yaptı desek doğru olabilir. CZ’nin yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:

Geçen yıl başarısız olan birkaç kripto projesinin etkisi? Kısa vadede, kripto endüstrisinin büyümesini engellediler. Ancak şimdiden toparlanma görüyoruz. Uzun vadede ise… Geleneksel finansal oyuncuların teknolojiyi benimsemesini gerçekten engelledikleri ve muhtemelen benimseme eğrisinde daha da geride kalmalarına neden olacakları için, 10-20 yıl içinde onlar için varoluşsal etkileri olabilir.

Bu açıklamanın ardından CZ’nin kimleri hedef aldığı belli olmasa dahi akıllara bir çok proje gelebilir. Bu projenin açtığı yaralara vurgu yapan CZ, finans çevrelerinin buna bağlı olarak uzak kalması sebebiyle üzgün olduğunu belirtmiş gibi görünüyor.

CZ Takipçisine Cevap Verdi

Paylaşımın altına bir çok yorum alan CZ’nin bir takipçisine verdiği cevap ise dikkat çekti. Sahip olduğu coin’lerin isimlerini CZ ile paylaşan yatırımcının elinde BNB, Reef, Alpine, Santos ve Ankr bulunması dikkat çekti.

Daha dikkat çekici olan ise CZ’nin verdiği cevap oldu. CZ kısa bir cevap vermesine karşın takipçisine yatırımının iyi olduğunu belirtti ve belki de diğer yatırımcılara da yapabilecekleri yatırımlar konusunda ipucu verdi. Yatırım yapılan coin’lere bakıldığında ise içlerinde BNB’nin bulunuyor olması belki de CZ’nin cevap vermesinin başlıca sebeplerinden birisi olmuş olabilir. Yılın başında suskunluğunu daha sık bozacağını belirten CZ sözünü yerine getirmeye devam edecekmiş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Hedef Açıklandı: 1 Milyar! Waves Coin Yorum! Waves Neden Yükseliyor?
Hedef Açıklandı: 1 Milyar! Waves Coin Yorum! Waves Neden Yükseliyor?
Gizemli Kripto Balinası Harekete Geçti! 3,3 Trilyon Token!
Gizemli Kripto Balinası Harekete Geçti! 3,3 Trilyon Token!
Ünlü Kripto Analisti Konuştu, Aptos Yükselir Mi? Detaylı Aptos Yorumu!
Ünlü Kripto Analisti Konuştu, Aptos Yükselir Mi? Detaylı Aptos Yorumu!
On-Chain’in Korkutucu Yüzü! Bu Altcoin’in Yatırımcıları Dikkatli Olmalı!
On-Chain’in Korkutucu Yüzü! Bu Altcoin’in Yatırımcıları Dikkatli Olmalı!
Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Ses Getirecek Gelişme! Ünlü İsimden Heyecanlandıran Tahmin!
Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) Ses Getirecek Gelişme! Ünlü İsimden Heyecanlandıran Tahmin!
Yine Aynı İsim! 2013’te ‘Bitcoin Alın’ Tavsiyesi Veren Analist Konuştu: Bu Altcoin Ay’a Çıkacak!
Yine Aynı İsim! 2013’te ‘Bitcoin Alın’ Tavsiyesi Veren Analist Konuştu: Bu Altcoin Ay’a Çıkacak!
Kritik Rapor Yayımlandı! ABD’li Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’in Peşinde!
Kritik Rapor Yayımlandı! ABD’li Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’in Peşinde!
Ünlü Tahminciden Bitcoin ve Ethereum İçin “Büyük Döngü” Vurgusu: Yeni Başladı!
Ünlü Tahminciden Bitcoin ve Ethereum İçin “Büyük Döngü” Vurgusu: Yeni Başladı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023