Binance CEO'su CZ yaptığı açıklamayla birlikte piyasayı sekteye uğratan durumlarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve isim vermeden hedef gösterdi.

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO’su Changpeng “CZ” Zhao yaptığı son açıklamayla birlikte dikkatleri üzerine çekti. Türkiye saatiyle akşam 20.41’de paylaştığı 2 tweet ile birlikte piyasanın geleceği hakkında ve geçmişte ortaya çıkan coinler hakkında yorumda bulundu ve belki de duruma sitem etti.

CZ Piyasa Geçmişinden Rahatsız Olmuş

Cuma akşamı yaptığı 2 tweet’lik açıklamayla CZ, geçen yıl piyasayı olumsuz etkilemiş olan sektör oyuncularına gönderme yaptı desek doğru olabilir. CZ’nin yaptığı açıklama ise şu şekilde oldu:

Geçen yıl başarısız olan birkaç kripto projesinin etkisi? Kısa vadede, kripto endüstrisinin büyümesini engellediler. Ancak şimdiden toparlanma görüyoruz. Uzun vadede ise… Geleneksel finansal oyuncuların teknolojiyi benimsemesini gerçekten engelledikleri ve muhtemelen benimseme eğrisinde daha da geride kalmalarına neden olacakları için, 10-20 yıl içinde onlar için varoluşsal etkileri olabilir.

Bu açıklamanın ardından CZ’nin kimleri hedef aldığı belli olmasa dahi akıllara bir çok proje gelebilir. Bu projenin açtığı yaralara vurgu yapan CZ, finans çevrelerinin buna bağlı olarak uzak kalması sebebiyle üzgün olduğunu belirtmiş gibi görünüyor.

CZ Takipçisine Cevap Verdi

Paylaşımın altına bir çok yorum alan CZ’nin bir takipçisine verdiği cevap ise dikkat çekti. Sahip olduğu coin’lerin isimlerini CZ ile paylaşan yatırımcının elinde BNB, Reef, Alpine, Santos ve Ankr bulunması dikkat çekti.

Daha dikkat çekici olan ise CZ’nin verdiği cevap oldu. CZ kısa bir cevap vermesine karşın takipçisine yatırımının iyi olduğunu belirtti ve belki de diğer yatırımcılara da yapabilecekleri yatırımlar konusunda ipucu verdi. Yatırım yapılan coin’lere bakıldığında ise içlerinde BNB’nin bulunuyor olması belki de CZ’nin cevap vermesinin başlıca sebeplerinden birisi olmuş olabilir. Yılın başında suskunluğunu daha sık bozacağını belirten CZ sözünü yerine getirmeye devam edecekmiş gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.