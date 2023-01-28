Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Shiba İçin Nefesler Tutuldu! Yeni Özellik Yatırımcıları Bayram Ettirecek!

Shiba İçin Nefesler Tutuldu! Yeni Özellik Yatırımcıları Bayram Ettirecek!

Shiba için yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Dün yapılan bir geliştirme ile birlikte yeni bir yükseliş zemini yaratılmış olabilir.
00:10
28 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

“Wen Shibarium” Shiba Inu topluluğunda sıkça sorulan bir soru olmuş durumda. Shiba Inu, Atomic Wallet tarafından 27 Ocak’ta yapılan bir gönderi sayesinde Shibarium’un piyasaya sürülmesinden önce zemin kazanmış olabilir. Bu en son duyuru, Shiba Inu’nun Katman 2 çözümü nihayetinde piyasaya sürüldüğünde neler beklenebileceğine dair fikir verdi.

Atomic Bağlantısı

Atomic Wallet adlı bir kripto para cüzdanı hizmet sağlayıcısı 27 Ocak’ta yayınladığı bir gönderide Shibarium’u destekleyeceğini duyurdu. Staking hizmetleri, token’ları orada tutma becerisine ek olarak cüzdanın müşterilere sunduğu bir diğer önemli özellik olarak dikkat çekiyor. Bunun Shibarium lansmanıyla nasıl bir ilişkisi var işte buna bakmak gerekiyor.

Ağla ilgili temel ayrıntılar Shibarium tarafından 25 Ocak’ta yayınlanan bir blog yazısında ortaya kondu. Katman 2 çözümüyle ilgili olarak diğer hususların yanı sıra doğrulayıcıların ve temsilcilerin işlevi de tartışıldı.

Shibarium blog yazısında, doğrulayıcıların tokenlerinin belirli bir yüzdesini kilitleyerek ağda önemli bir rol oynadığı ve bunun da ağın operasyonları için güvenliği artırdığı açıklandı. Shibarium’da doğrulayıcı, tüm işlemlerin meşru ve ağın protokollerine uygun olmasını sağlamaktan sorumlu bir role sahip.

Delegatörler, oylama güçlerini bir doğrulayıcıya devrederek “delegated proof of stake” (DPoS) mutabakat prosedürüne katılan kişi veya kuruluşlardan oluşur.

Delegatörler, ağa yardımcı olmak için kendi düğümlerini çalıştırmak yerine token’larını doğrulayıcı düğümlere yatırmayı tercih eden token sahiplerinden oluşur. Tüm bunlar, Atomic tarafından yapılan destek duyurusunun Shibarium lansmanı için ne kadar etkili olduğu hakkında bir fikir vermekte.

Ayrıca Shibarium, stake etme özelliği sunmanın yanı sıra Shiba Inu (SHIB) yakmanın da bir yolu olacak. Shibarium, SHIB’i otomatik olarak yakacak ve yanma oranını artıracak dahili bir sistem içerecek. SHIB’nin yazım sırasında %28.000’in üzerinde olan yakma oranına göre, önceki gün 28 milyondan fazla token yakılmıştı.

Bu ölçümler sıkıcı görünüyor

Buna rağmen, bazı önlemler yetersiz kalmaya devam etti. Shiba Inu’nun tek merkezi olmayan borsası (DEX) olan ShibaSwap’in Toplam Kilitlenmiş Değeri (TVL) sabit kalmıştı. DefiLlama istatistikleri, TVL’nin son zamanlarda henüz önemli bir yükseliş yaşamadığını gösteriyor. TVL, yazı yazıldığı sırada 30,74 milyon dolar civarındaydı.

Ayrıca, günlük aktif adreste çok az hareket olmuştur. Metrik bir inceleme, henüz 10.000 kullanıcıya ulaşmadığını ortaya koydu. Bu yazı itibariyle yaklaşık 5.100 kullanıcıya sahipti. Ek olarak, Shiba Inu’nun (SHIB) günlük zaman dilimi incelemesi, bir fiyat düzeltmesinden geçiyor olabileceğini ortaya koydu. Token son zamanlarda, değerinin neredeyse %50 arttığı bir yükseliş yaşamıştı. Son zamanlarda ralliyi sürdürmekte zorlanmasına rağmen konsolide olmaya çalışıyor. Yazım sırasında fiyatı yaklaşık 0,000011 dolardı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Yanılmayan Analistten Bitcoin Yorumu! Radarındaki Üç Altcoini Paylaştı!
Yanılmayan Analistten Bitcoin Yorumu! Radarındaki Üç Altcoini Paylaştı!
Santiment’ten Beklenen Rapor Geldi: “Üç Altcoine Dikkat!
Santiment’ten Beklenen Rapor Geldi: “Üç Altcoine Dikkat!
Altcoin İçin Müjde! Bütün Olay Bitcoin Bu Fiyatı Geçerse Başlayacak! Hedef Yeniden 25 Dolar!
Altcoin İçin Müjde! Bütün Olay Bitcoin Bu Fiyatı Geçerse Başlayacak! Hedef Yeniden 25 Dolar!
Ünlü CEO Açıkladı: Ethereum’u Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Ethereum Buna Hazır Mı?
Ünlü CEO Açıkladı: Ethereum’u Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Ethereum Buna Hazır Mı?
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su CZ O Altcoin’leri Hedef Aldı! Piyasa Geleceğinden Beklentisi Ne?
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su CZ O Altcoin’leri Hedef Aldı! Piyasa Geleceğinden Beklentisi Ne?
Hedef Açıklandı: 1 Milyar! Waves Coin Yorum! Waves Neden Yükseliyor?
Hedef Açıklandı: 1 Milyar! Waves Coin Yorum! Waves Neden Yükseliyor?
43 Kurumsal Yatırımcı 2023’te Bu Altcoin Yükselir Diyor! 390 Milyar Dolar Yönetiyorlar!
43 Kurumsal Yatırımcı 2023’te Bu Altcoin Yükselir Diyor! 390 Milyar Dolar Yönetiyorlar!
Son DAKİKA! Biden ve Ekibinden Kripto Para Duyurusu!
Son DAKİKA! Biden ve Ekibinden Kripto Para Duyurusu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023