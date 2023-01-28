Shiba için yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor. Dün yapılan bir geliştirme ile birlikte yeni bir yükseliş zemini yaratılmış olabilir.

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“Wen Shibarium” Shiba Inu topluluğunda sıkça sorulan bir soru olmuş durumda. Shiba Inu, Atomic Wallet tarafından 27 Ocak’ta yapılan bir gönderi sayesinde Shibarium’un piyasaya sürülmesinden önce zemin kazanmış olabilir. Bu en son duyuru, Shiba Inu’nun Katman 2 çözümü nihayetinde piyasaya sürüldüğünde neler beklenebileceğine dair fikir verdi.

Atomic Bağlantısı

Atomic Wallet adlı bir kripto para cüzdanı hizmet sağlayıcısı 27 Ocak’ta yayınladığı bir gönderide Shibarium’u destekleyeceğini duyurdu. Staking hizmetleri, token’ları orada tutma becerisine ek olarak cüzdanın müşterilere sunduğu bir diğer önemli özellik olarak dikkat çekiyor. Bunun Shibarium lansmanıyla nasıl bir ilişkisi var işte buna bakmak gerekiyor.

Ağla ilgili temel ayrıntılar Shibarium tarafından 25 Ocak’ta yayınlanan bir blog yazısında ortaya kondu. Katman 2 çözümüyle ilgili olarak diğer hususların yanı sıra doğrulayıcıların ve temsilcilerin işlevi de tartışıldı.

Shibarium blog yazısında, doğrulayıcıların tokenlerinin belirli bir yüzdesini kilitleyerek ağda önemli bir rol oynadığı ve bunun da ağın operasyonları için güvenliği artırdığı açıklandı. Shibarium’da doğrulayıcı, tüm işlemlerin meşru ve ağın protokollerine uygun olmasını sağlamaktan sorumlu bir role sahip.

Delegatörler, oylama güçlerini bir doğrulayıcıya devrederek “delegated proof of stake” (DPoS) mutabakat prosedürüne katılan kişi veya kuruluşlardan oluşur.

Delegatörler, ağa yardımcı olmak için kendi düğümlerini çalıştırmak yerine token’larını doğrulayıcı düğümlere yatırmayı tercih eden token sahiplerinden oluşur. Tüm bunlar, Atomic tarafından yapılan destek duyurusunun Shibarium lansmanı için ne kadar etkili olduğu hakkında bir fikir vermekte.

Ayrıca Shibarium, stake etme özelliği sunmanın yanı sıra Shiba Inu (SHIB) yakmanın da bir yolu olacak. Shibarium, SHIB’i otomatik olarak yakacak ve yanma oranını artıracak dahili bir sistem içerecek. SHIB’nin yazım sırasında %28.000’in üzerinde olan yakma oranına göre, önceki gün 28 milyondan fazla token yakılmıştı.

Bu ölçümler sıkıcı görünüyor

Buna rağmen, bazı önlemler yetersiz kalmaya devam etti. Shiba Inu’nun tek merkezi olmayan borsası (DEX) olan ShibaSwap’in Toplam Kilitlenmiş Değeri (TVL) sabit kalmıştı. DefiLlama istatistikleri, TVL’nin son zamanlarda henüz önemli bir yükseliş yaşamadığını gösteriyor. TVL, yazı yazıldığı sırada 30,74 milyon dolar civarındaydı.

Ayrıca, günlük aktif adreste çok az hareket olmuştur. Metrik bir inceleme, henüz 10.000 kullanıcıya ulaşmadığını ortaya koydu. Bu yazı itibariyle yaklaşık 5.100 kullanıcıya sahipti. Ek olarak, Shiba Inu’nun (SHIB) günlük zaman dilimi incelemesi, bir fiyat düzeltmesinden geçiyor olabileceğini ortaya koydu. Token son zamanlarda, değerinin neredeyse %50 arttığı bir yükseliş yaşamıştı. Son zamanlarda ralliyi sürdürmekte zorlanmasına rağmen konsolide olmaya çalışıyor. Yazım sırasında fiyatı yaklaşık 0,000011 dolardı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.