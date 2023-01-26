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Gerçek Dünyaya Hoş Geldin Shiba Inu! Bu Proje Kripto Paralara Yeni Bir Boyut Getirecek!

Shiba Inu gelişmeye ve geliştirilmeye tüm hızıyla devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre gerçek dünya projesi için kollar sıvandı.
20:30
26 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Şu anda, tanınmış meme coin Shiba Inu, piyasa değerine göre en iyi performans gösteren kripto para birimlerinden biri olmuş durumda. Shibarium ve CCG oyunlarının SHIB temalı burgerlere dönüştürülmesi ve piyasadaki genel yükseliş beklentisi ile birlikte Shiba Inu 2023’e büyük bir patlama ile başladı.

Yazım sırasında, Shiba Inu 0,0000116 dolar anlık fiyata ve 274.539.779 dolarlık 24 saatlik işlem hacmine sahipti. Kripto para son 24 saat içinde %2,64 oranında arttı.

CCG oyun Yükseltmelerine SHIB temalı Burger

Shiba Inu, Shib temalı bir burger mekanı olan Welly’nin Dubai’de bir şube açmak için kısa süre önce bir anlaşma imzalamasıyla Orta Doğu’nun kalbinde ilk kez pratik bir uygulama kazandı. SHIB topluluğu bu işbirliğini memnuniyetle karşıladı.

Shiba Inu’nun IRL (gerçek hayattaki) projelere ilk adımı, dünyanın en popüler ikinci meme coin’inin baş geliştiricisi Shytoshi Kusama tarafından onaylandı. Açıklandığı üzere, meme token mağazada bir ödeme yöntemi olacak ve Shiba Inu topluluğu Welly’nin işinde %15’lik bir mülkiyet payına sahip olacak.

Shiba Inu CCG oyunu ise Ekim 2022’de piyasaya sürüldü. O zamandan beri oyun, kullanıcılara en iyi deneyimi sunmak için sürekli yükseltmeler aldı. SHIB topluluğu odaklı bir Twitter hesabı olan Mazrael’e göre, Shiba Eternity oyunu için yeni bir yama yayınlandı.

Shibarium’un Potansiyeli

Bir katman-2 blok zinciri olan Shibarium, metaverse, Web3 inovasyonu ve oyun gibi farklı endüstri alanlarına hizmet etmek üzere inşa ediliyor. Shiba Inu’nun geliştiricileri, Katman 2’nin, merkezi olmayan finans alanına çözümleri, yeniliği ve güvenliği ölçeklendiren ve davet eden kolektif bir blok zinciri olduğunu belirtiyor.

Shiba Inu’nun şu anda fiyatı incelendiğinde fiyatının 0,000018 dolara kadar yükselebileceği yönünde bir görüş bulunuyor. Bu gerçekleşirse, tüm kripto para piyasası olumlu bir yörüngeye geri dönebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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