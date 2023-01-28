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  •   Yanılmayan Analistten Bitcoin Yorumu! Radarındaki Üç Altcoini Paylaştı!

Yanılmayan Analistten Bitcoin Yorumu! Radarındaki Üç Altcoini Paylaştı!

Analizleriyle kripto para piyasalarında adından sıkça bahsettiren analist Bitcoin (BTC) yorumu paylaşarak radarındaki üç altcoini açıkladı!
00:30
28 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında yaygın olarak takip edilen bir analist, üç Ethereum (ETH) tabanlı altcoini yakından takip ettiğini ve Bitcoin’in (BTC) yükseliş trendine devam edebileceğini ileri sürdü.

Bitcoin (BTC) Yorumu!

Rekt Capital takma adıyla bilinen kripto para analisti Twitter üzerinden 334.000 takipçisine, Bitcoin’in hakimiyetinin önemli bir seviyeyi başarıyla test ettiği sürece fiyat artışına devam etmesini beklediğini belirterek şunları söyledi:

Yüksek direnç aralığının üzerinde aylık olarak yakın bir BTC hakimiyeti, BTCDOM’u yeniden test için hazırlayabilir. Orada başarılı bir yeniden test fiyat artışını getirebilir.

Ancak analist, Bitcoin’in mevcut direnç seviyesinin üzerinde bir kapanma göstermezse yönünü değiştirebileceğini vurgulayarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Daha yüksek bir kırılma şansı sağlamak için, BTC 23.400 dolar direncinin üzerinde kapanmalıdır. Aksi takdirde BTC, birkaç hafta burada konsolide olmak için bu 20.000-23.400 dolar aralığına doğru bir düşüşe geçebilir.

Altcoin Beklentisi!

Bitcoin’in ardından altcoin analizine geçen Rekt Capital ilk olarak Litecoin’i ele alıyor. BTC hareketine bağlı olarak LTC’nin yukarı yönlü bir hareketin eşiğinde olabileceğinin altını çizerek şunları söyledi:

LTC, aylık kapanışın hemen ardından mevcut kırılmayı doğrulamak için iyi bir konumda.

Analist ayrıca Litecoin’in mevcut fiyatına yatırımcıların tepkilerindeki farklılıklara da bağlı olabileceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

LTC’ye bu fiyatlarda çok farklı bir tepki olduğu açık. Bu sebeple yatırımcı ilgisi fiyat hareketinde önemli.

Strateji uzmanı daha sonra Chainlink’i (LINK) ele alarak zaman içerisinde yeniden 20 dolar seviyesine yükselmesini beklediğini belirtti. Analist konu hakkında şunları vurguladı:

LINK güzel bir hareket sergiliyor. LINK şu ana kadar 6,27 dolardan %+13 toparlandı. Zaman içinde yeniden 20 dolar aralığını tekrar ziyaret edebilir.

Analistin radarındaki son altcoin ise Ocean Protocol (OCEAN). Analist, OCEAN’ın kilit direnç bölgesini aşamaması halinde 2022’nin ortasında başlattığı ralliyi durdurabileceğini öne sürerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

OCEAN/BTC rallisine devam ediyor ve birleşme direncine yaklaşıyor. Özellikle bu alanın ötesinde ters fitiller oluşursa, fiyatının oradan reddedilmesi olası.

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