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Geliyor! Yatırımcıların Favori Altcoin’i Yeni Yükseliş Sinyalini Verdi!

Popüler altcoin'lerden birisi olan Polygon'un (MATIC) U şeklindeki toparlanması, fiyat grafiğinde yer bulan ciddi bir dip formasyonunun oluştuğunu gösteriyor.
08:15
28 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoin’lerden birisi olan Polygon‘un (MATIC) U şeklindeki toparlanması, fiyat grafiğinde yer bulan ciddi bir dip formasyonunun oluştuğunu gösteriyor. Bu yükseliş formasyonu, kripto paranın piyasa değerini kademeli olarak önemli ölçüde artırarak sürekli bir şekilde toparlanmasının işaretidir. Bu formasyonun etkisi altında MATIC fiyatı 1,13 dolar direncinden yükselişe geçti. İşte bu formasyonun MATIC’i ne kadar yükseltebileceği ve potansiyel hedefler.

Polygon Analizi

Kripto para piyasasındaki yeni yıl toparlanmasının ortasında popüler altcoin’lerden Polygon’un fiyatı 14 Ocak’ta aylık bazdaki 0,95 dolardaki direnç seviyesinden yükselişe geçti. Bu eğilim sonucu gelen kırılım, fiyatın birikim bölgesinin dışında olduğunu ve yeni bir toparlanma rallisini tetikleyebileceğini gösterdi.

Bununla birlikte, altcoin’in fiyatı yükseliş trendini dengelemeye çalışarak yatay hareketlerinin ve geçilen direnç seviyelerinin üzerine çıktı. Dolayısıyla, bu düzeltme aşaması MATIC fiyatı için önemliydi çünkü aşırı satın alım seviyesine gelinmesinin önüne geçmiş oldu ve altcoin’deki yükselişin sürdürülebilir olmasını sağladı. Böylece, yenilenen yükseliş ivmesi yakalanarak fiyat yükselmiş oldu ve 1,04 dolar ve 1,13 dolardaki direnci geçildi. Bu yazının hazırlandığı sırada MATIC 1,15 dolardan işlem görüyor ve fiyat bu seviyenin üzerinde kaldığı müddetçe yeni bir sıçrama yaparak fiyatın 1,3 dolarda bulunan formasyonun boyun çizgisine ulaşması beklenebilir.

Öte yandan bu formasyonun oluşumuna bir yanıt olarak Polygon fiyatının 1,3 dolardaki direnci sert bir şekilde aşıp geçmesi gerekiyor.

MATIC İçin Teknik Göstergeler

Düşen EMA’lar (20, 50 ve 100) yukarı doğru bükülmeye başlamış durumda. Bu eğilim MATIC fiyatında güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise eğilimin yeniden aşırı alım bölgesine doğru gittiğini işaret ediyor. Bu da piyasadaki yatırımcı duyarlılığının yükselişi desteklediğinin ek teyiti olarak kabul edilebilir.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre MATIC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 5’in üzerinde yükselişle 1,15 dolardan işlem görüyor. MATIC’in son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 12,31 ve yüzde 47,18 yükseldiğini de not edelim.

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