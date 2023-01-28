Popüler NFT projesi Azuki'nin Twitter hesabı 27 Ocak'ta hack'lendi. Saldırıyı gerçekleştiren hacker veya hacker'lar hesaptan kötü niyetli bir "cüzdan boşaltma bağlantısı" paylaşarak 750 bin doların üzerinde kripto para çaldı.

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Popüler NFT projesi Azuki‘nin Twitter hesabı 27 Ocak’ta hack’lendi. Saldırıyı gerçekleştiren hacker veya hacker’lar hesaptan kötü niyetli bir “cüzdan boşaltma bağlantısı” paylaşarak 750 bin doların üzerinde kripto para çaldı.

30 Dakika İçinde 752 Bin Dolar Çalındı

Kripto para cüzdan güvenlik şirketi Wallet Guard‘ın sağladığı Etherscan verilerine göre, hacker’lar Azuki’nin Twitter hesabından kötü niyetli bağlantıyı paylaşmasının ardından yarım saat gibi oldukça kısa bir süre içinde tek bir cüzdandan 751 bin 321 USD Coin (USDC) çaldı. Veriler hacker’ların ayrıca 11 NFT ve 3.9’dan fazla Ether (ETH) bulunan çeşitli cüzdanlardan 6 bin 752 USDC daha çaldığını ortaya koyuyor. Wallet Guard çalınan toplam tutarın 758 bin 74 dolar olduğunu belirtti.

Anime esintili NFT projesinin topluluk yöneticisi Emily Rose, 27 Ocak’ta kişisel hesabındna üzerinden Azuki’nin Twitter hesabının hack’lendiğini doğruladı ve kullanıcıları Azuki’nin Twitter hesabında paylaşılan herhangi bir bağlantıya tıklamamaları konusunda uyardı.

Azuki’nin topluluk başkanı ve ürün müdürü Dem, 27 Ocak’ta Wallet Guard tarafından düzenlenen bir Twitter Space’te dolandırıcıların Azuki’nin Twitter hesabının kontrolünü ele geçirdikten sonra “cüzdan boşaltıcı bir bağlantı paylaştıklarını” açıkladı. Dem, ekip hesabın kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalışırken kullanıcıları güvende kalmaya ve yapılan paylaşımlara şüpheyle yaklaşmaları konusunda uyardı.

Bundan birkaç saat sonra Azuki attığı bir tweet’te Twitter hesabının kontrolünü yeniden ele alındığını belirtti:

Hesabın kontrolünün hacker’lardan alındığı Rose ve Dem’in duyuruyu retweet’lemesiyle teyit edildi.

Azuki’nin arkasındaki şirket olan Chiru Labs’ın büyüme müdürü Liz Yang, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada ekibin şu anda Twitter ile temas halinde olduğunu ve hack saldırısını araştırdığını belirterek daha fazla bilgiye ulaşıldığında bir güncelleme yapılacağını söyledi.

Wallet Guard’ın kurucu ortağı Ohm Shah, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, bir hesabın resmi veya doğrulanmış olmasının herhangi bir öneminin olmadığını, kullanıcıların aksi kanıtlanana kadar her şeye şüpheyle yaklaşarak değerlendirmeleri gerektiğini belirterek “Bağlantıyı tıklayan ilk kişi olmayın. Web3’te paranoyak olmak olmamaktan daha iyidir.” dedi.

Robinhood’un Twitter Hesabı da Hack’lenmişti

Azuki’nin Twitter hesabının hack’lenmesi hisse senedi alım satım platformu Robinhood‘un Twitter hesabının 25 Ocak’ta hack’lenmesini takip etti. Hacker veya hacker’lar, Robinhood’un takipçilerini BNB Smart Chain‘de “RBH” adlı bir token için 0,0005 dolar ödemeye zorladı.

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’in ürün ve iş operasyonları başkanı Conor Grogan, söz konusu tweet’in kaldırılmasından önce en az 10 kişinin yaklaşık bin dolar değerinde token satın aldığını söyledi.