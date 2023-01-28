Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!

Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!

Popüler NFT projesi Azuki'nin Twitter hesabı 27 Ocak'ta hack'lendi. Saldırıyı gerçekleştiren hacker veya hacker'lar hesaptan kötü niyetli bir "cüzdan boşaltma bağlantısı" paylaşarak 750 bin doların üzerinde kripto para çaldı.
10:17
28 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler NFT projesi Azuki‘nin Twitter hesabı 27 Ocak’ta hack’lendi. Saldırıyı gerçekleştiren hacker veya hacker’lar hesaptan kötü niyetli bir “cüzdan boşaltma bağlantısı” paylaşarak 750 bin doların üzerinde kripto para çaldı.

30 Dakika İçinde 752 Bin Dolar Çalındı

Kripto para cüzdan güvenlik şirketi Wallet Guard‘ın sağladığı Etherscan verilerine göre, hacker’lar Azuki’nin Twitter hesabından kötü niyetli bağlantıyı paylaşmasının ardından yarım saat gibi oldukça kısa bir süre içinde tek bir cüzdandan 751 bin 321 USD Coin (USDC) çaldı. Veriler hacker’ların ayrıca 11 NFT ve 3.9’dan fazla Ether (ETH) bulunan çeşitli cüzdanlardan 6 bin 752 USDC daha çaldığını ortaya koyuyor. Wallet Guard çalınan toplam tutarın 758 bin 74 dolar olduğunu belirtti.

Anime esintili NFT projesinin topluluk yöneticisi Emily Rose, 27 Ocak’ta kişisel hesabındna üzerinden Azuki’nin Twitter hesabının hack’lendiğini doğruladı ve kullanıcıları Azuki’nin Twitter hesabında paylaşılan herhangi bir bağlantıya tıklamamaları konusunda uyardı.

Azuki’nin topluluk başkanı ve ürün müdürü Dem, 27 Ocak’ta Wallet Guard tarafından düzenlenen bir Twitter Space’te dolandırıcıların Azuki’nin Twitter hesabının kontrolünü ele geçirdikten sonra “cüzdan boşaltıcı bir bağlantı paylaştıklarını” açıkladı. Dem, ekip hesabın kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalışırken kullanıcıları güvende kalmaya ve yapılan paylaşımlara şüpheyle yaklaşmaları konusunda uyardı.

Bundan birkaç saat sonra Azuki attığı bir tweet’te Twitter hesabının kontrolünü yeniden ele alındığını belirtti:

Hesabın kontrolünün hacker’lardan alındığı Rose ve Dem’in duyuruyu retweet’lemesiyle teyit edildi.

Azuki’nin arkasındaki şirket olan Chiru Labs’ın büyüme müdürü Liz Yang, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada ekibin şu anda Twitter ile temas halinde olduğunu ve hack saldırısını araştırdığını belirterek daha fazla bilgiye ulaşıldığında bir güncelleme yapılacağını söyledi.

Wallet Guard’ın kurucu ortağı Ohm Shah, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, bir hesabın resmi veya doğrulanmış olmasının herhangi bir öneminin olmadığını, kullanıcıların aksi kanıtlanana kadar her şeye şüpheyle yaklaşarak değerlendirmeleri gerektiğini belirterek “Bağlantıyı tıklayan ilk kişi olmayın. Web3’te paranoyak olmak olmamaktan daha iyidir.” dedi.

Robinhood’un Twitter Hesabı da Hack’lenmişti

Azuki’nin Twitter hesabının hack’lenmesi hisse senedi alım satım platformu Robinhood‘un Twitter hesabının 25 Ocak’ta hack’lenmesini takip etti. Hacker veya hacker’lar, Robinhood’un takipçilerini BNB Smart Chain‘de “RBH” adlı bir token için 0,0005 dolar ödemeye zorladı.

ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase’in ürün ve iş operasyonları başkanı Conor Grogan, söz konusu tweet’in kaldırılmasından önce en az 10 kişinin yaklaşık bin dolar değerinde token satın aldığını söyledi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
El Salvador Mutlu Sona Bir Adım Daha Yaklaştı! Volcano Token’ı Geliyor!
El Salvador Mutlu Sona Bir Adım Daha Yaklaştı! Volcano Token’ı Geliyor!
Geliyor! Yatırımcıların Favori Altcoin’i Yeni Yükseliş Sinyalini Verdi!
Geliyor! Yatırımcıların Favori Altcoin’i Yeni Yükseliş Sinyalini Verdi!
Yanılmayan Analistten Bitcoin Yorumu! Radarındaki Üç Altcoini Paylaştı!
Yanılmayan Analistten Bitcoin Yorumu! Radarındaki Üç Altcoini Paylaştı!
Shiba İçin Nefesler Tutuldu! Yeni Özellik Yatırımcıları Bayram Ettirecek!
Shiba İçin Nefesler Tutuldu! Yeni Özellik Yatırımcıları Bayram Ettirecek!
Santiment’ten Beklenen Rapor Geldi: “Üç Altcoine Dikkat!
Santiment’ten Beklenen Rapor Geldi: “Üç Altcoine Dikkat!
Altcoin İçin Müjde! Bütün Olay Bitcoin Bu Fiyatı Geçerse Başlayacak! Hedef Yeniden 25 Dolar!
Altcoin İçin Müjde! Bütün Olay Bitcoin Bu Fiyatı Geçerse Başlayacak! Hedef Yeniden 25 Dolar!
Ünlü CEO Açıkladı: Ethereum’u Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Ethereum Buna Hazır Mı?
Ünlü CEO Açıkladı: Ethereum’u Bekleyen Büyük Tehlike Ne? Ethereum Buna Hazır Mı?
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su CZ O Altcoin’leri Hedef Aldı! Piyasa Geleceğinden Beklentisi Ne?
Sıcak Gelişme: Binance CEO’su CZ O Altcoin’leri Hedef Aldı! Piyasa Geleceğinden Beklentisi Ne?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023