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2023, BTC yatırımcıları için harika başlanılan bir yıl olurken piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC) yüzde 33’ün üzerinde değer kazandı. BTC, yazım sırasında güçlü yükseliş ivmesini koruyarak 23 bin doların üzerinde işlem görüyor. BTC fiyatıyla birlikte Bitcoin’le ilişkili ETF’lerin (borsa yatırım fonları) de güçlü performans gösteriyor.

Başaracağız!

İlginç bir şekilde, WGMI (We’re Gonna Make It – Başaracağız) kısaltmasına sahip Valkyrie Bitcoin Miners ETF‘i bu ay yüzde 100’ün üzerinde yükselerek (son 30 günde yüzde 124) ayın en iyi performans gösteren borsa yatırım fonu oldu. WGMI ETF’i ABD hisse senedi fonlarından hemen bir sonraki rakibinden yüzde 25 puanlık güçlü bir farkla önde gidiyor.

Valkyrie Bitcoin Miners ETF’i Riot Blockchain, Digihost Technologies, Marathon digital Holdings, Bitfarms ve Hive Blockchain Technologies gibi madencilik şirketlerinin hisse senetlerinin piyasa performansını yansıtıyor. Acımasız bir ayı piyasasının yaşandığı 2022’nin ardından tüm bu şirketler Ocak ayının başından beri sert şekilde yükselmiş durumda. Bloomberg’e konuşan WallachBeth Capital ETF’inin direktörü Mohit Bajaj, şu yorumu yaptı:

Bitcoin bugüne kadar yüzde 40 yükseldi. Bu, temel hisse senetlerine olan talebi artırıyor. Ayrıca, bu hisse senetlerinin çoğu az işlem görüyor, bu nedenle aşırı alım olduğunda bazı yüksek fiyat sapmalarıyla karşı karşıya kalınabilir.

Söylendiği gibi, Bitcoin’in ve kripto para piyasasının geneli güçlü bir şekilde canlandı ve kripto paralarla bağlantılı şirketleri takip eden ETF’ler umut verici bir geri dönüş yaptılar. Öte yandan bu ralli, geçen yıl ciddi operasyonel zorluklarla karşı karşıya kalan Bitcoin madencilerine de çok ihtiyaç duydukları rahatlamayı sağladı.

Diğer Kripto Para ETF’leri de Performansları İle Göz Dolduruyor

WGMI Bitcoin Miners ETF’isin yanı sıra, kripto paralarla bağlantılı diğer borsa yatırım fonları da bu ay iyi bir performans gösterdi. VanEck Digital Assets Mining ETF (DAM), Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ), Global X Blockchain ETF (BKCH) ve VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) gibi birçok borsa yatırım fonu ayın başından bu yana yüzde 60’ın üzerinde yükseldi.