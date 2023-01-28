Yeni yıla pozitif bir başlangıç yapan en büyük kripto para Bitcoin'deki (BTC) yükseliş devam ederken tecrübeli kripto para analisti kısa ve uzun vade için dikkat çeken BTC analizini paylaştı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Yeni yıla pozitif bir başlangıç yapan en büyük kripto para Bitcoin‘deki (BTC) yükseliş devam ediyor. Yatırımcılar yılın ilk gününden bu yana yüzde 30’un üzerinde değer kazanan BTC’deki yükselişin devam edip etmeyeceği konusunu merak ederken ünlü kripto para analisti teknik analize dayanan kanıtlarıyla kısa ve uzun vadede beklentisini paylaştı.

Bitcoin’de Tarih Tekerrür Edecek mi?

Anonim kripto para analisti Dave the Wave, Twitter’daki 134 binden fazla takipçisiyle Bitcoin için kısa ve uzun vadeli beklentisini paylaştı. Dave the Wave, öncü kripto paranın 7 Nisan 2019 tarihinde olduğu noktaya benzer bir olduğuna dikkat çekerek tarihin tekerrür etmesini beklediğini belirterek şunları söyledi:

Büyük bir BTC hareketinin ihtimali oldukça yüksek. haftalık MACD aynı bölgede. LMACD kırılım hazırlığında, fiyat alt bantta, alım bölgesinde.

Analistin işaret ettiği tarihe bakıldığında Bitcoin fiyatının düşen trend çizgisinin kırmasının ardından yaklaşık 5 bin dolar seviyelerinden yükselişe geçtiği ve 15 bin dolara kadar yükseldiği görülüyor. İlginç olan ise bu yükselişin bir ara yükseliş olması. BTC, bu yükselişinin ardından Mart ayındaki COVID çöküşü ile sert şekilde dibe vuruyor.

Analistin beklediği gibi Bitcoin’in 7 Nisan 2019’dan itibaren yaptığı fiyat hareketini tekrar etmesi fiyatın 50 bin doların üzerine kadar çıkmasıyla sonuçlanabilir. Grafiğin de gösterdiği gibi bunun bir ara yükseliş olması ve son zirvenin (69 bin dolar) geçilmesiyle sonuçlanmayacağını not etmek gerekiyor.

Bitcoin İçin Teknik Hedef: 180 Bin Dolar

Dave the Wave, kısa vadeli Bitcoin beklentisini paylaşmasının ardından uzun vadeli beklentisini paylaştı. Teknik analizin BTC’nin 2024’de 180 bin dolara gideceğini gösterdiğini öne süren analist “BTC için teknik hedef gelecek yılın sonunda 180 bin dolardır.” dedi.

Analistin paylaştığı fiyat grafiğindeki logaritmik eğri Bitcoin‘in 2022’de dibe vurduğunu gösteriyor. Söz konusu eğrinin 2015 ve 2019’da derin dipleri tespit etmedeki başarısı göz önüne alındığında mevcut dip sinyali geçerli bir dip sinyali olarak görülebilir.