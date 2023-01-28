Yatırımcılar bir nebze olsun rahatladı ve analistler gözlerini altcoin’lere çevirmiş durumda. Şubat’ta analistlerin radarında hangi kriptolar var?

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Lider kripto para biriminin 20.000 ve ardından 23.000 dolar üzerine yaptığı hamle ile birlikte kripto para yatırımcıları bir nebze olsun rahatladı ve analistler gözlerini altcoin’lere çevirmiş durumda. Şubat 2023’te analistlerin radarında hangi kripto para birimleri var?

Cardano (ADA)

Piyasa değeri bakımından ilk onda yer alan kripto para birimi Cardano’da (ADA), boğaların fiyatı direnç seviyelerinin üzerine çıkarmak için aktif oldukları düşünülüyor. Verilere göre ADA, 411.729.013 dolarlık 24 saatlik işlem hacmiyle 0,3914 doların üzerine çıktı. Analistlere göre boğalar güç kaybetmezse ADA fiyatı 0,44 dolarlık önemli seviyenin üzerine yükselebilir. Yazının kaleme alındığı sırada ADA 0,3874 dolardan işlem görüyor.

Avalanche (AVAX)

Geçtiğimiz zamanlarda piyasa değeri bakımından ilk on kripto para birimi arasına girmeyi başarmış olan Avalanche (AVAX), şu anda 6,4 milyar dolarlık piyasa değeri ile 14. kripto para konumunda bulunuyor. Türk yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği AVAX, yazının kaleme alındığı sırada 20,45 dolardan işlem görüyor.

Analistlere göre eğer tarih tekerrür ederse AVAX fiyatı 22 dolara ve sonrasında 24 dolara yükselebilir. Bu iki seviye önemli dirençler olarak görülüyor ve bu seviyeler üzerine yapılacak bir hamle ile yeni bir ralli başlayabileceği ifade ediliyor.

Polygon (MATIC)

Analisltere göre Şubat ayında Polygon da (MATIC) dikkat edilmesi gereken bir kripto para birimi olabilir. Çünkü MATIC’in son 1 ay içinde ciddi bir artış kaydetti ve 0,75 dolardan 1.19 dolara akdar yükseldiği ifade ediliyor. Analist yorumlarına göre MATIC’in ilk hedefi 30 dolar olabilir ve bu seviyede yaşanacak hızlı bir yukarı yönlü hamle 1,50 doların testini beraberinde getirebilir. MATIC yazının kaleme alındığı sırada 1,13 dolardan işlem görüyor.

Binance Coin (BNB)

Analistler piyasadaki tüm olumsuz durumlara rağmen Binance Coin’in de (BNB) Şubat ayında artış yakalayabileceğini düşünüyor. Yazının kaleme alındığı sırada 308 dolardan işlem gören BNB, bazı yükseliş işaretleri gösteriyor gibi görünüyor. Yükselişin devam etmesi halinde analistler bir sonraki hedefin 318 dolar olabileceğini ifade ediyor.

Dogecoin (DOGE)

Son birkaç gündür 0,08 dolar civarında seyreden Dogecoin nihayet 0,09 dolar seviyesini aştı ve 0,093 dolara kadar yükseldi. Yazının kaleme alındığı sırada ise meme token’ın 0,09 dolar sınırında işlem gördüğü görülüyor. Analistlere göre fiyat mevcut rakamların üzerine çıkarsa, bir sonraki direnç olan 0,11 dolara yükselme olasılığı artabilir. DOGE konusunda iddialı olan bazı analistler DOGE’nin Şubat ayında büyük bir artış yakalayabileceğini ifade ediyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.