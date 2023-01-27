Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Abartıya Yer Yok! 3 Uzmandan Kritik Bitcoin Yorumu: Sadece Bir Senaryo Var!

Bitcoin (BTC) yeni bir sayma açmaya çalışırken, önde gelen 3 uzman BTC'nin bir sonraki hamlesine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. 
17:22
27 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir sayma açmaya çalışırken, önde gelen 3 uzman BTC’nin bir sonraki hamlesine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Buzlar, Erimeye Başladı!

Kripto para piyasasında karışık sinyaller var. Bitcoin son 24 saatte %0,15 düşüşle an itibariyle 22.894 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) da %1’den fazla düşerek 1.600 doların altına düştü.  Uzmanlara göre, makroekonomik faktörler ve sektördeki krizler belirleyici unsur olmaya devam edecek.  En son ABD GSYİH verileri, dünyanın önde gelen ekonomisindeki büyümenin son üç ayda yavaşladığını gösterirken, işgücü piyasası verileri bunun tersini gösteriyor. Sonuç olarak, Bitcoin yeniden 23.000 doları hedeflerken, 1 Şubat’ta yapılacak olan FOCM toplantısı kritik önem teşkil ediyor. Bitcoin, son bir haftada %9 değer kazanırken, sene başından beri %35 arttı. Pek çok uzman mevut artışların sürdürülebilir olduğuna inanmazken, bazıları da aksi görüşü savunuyor. Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, Bitcoin, önümüzdeki haftaki FOMC kararına kadar mevcut seviyelerde konsolide olacak.

AvaTrade’in baş piyasa analisti Naeem Aslam, Bitcoin’deki  yükselişin arkasında ABD dolarının zayıflığının olduğuna inanıyor. Uzmana göre, Fed’in parasal duruşundaki değişiklik dolar endeksinde zayıflama getirdi. Aslam’a göre, Bitcoin kışının bittiğine dair inanç somutlaşıyor. CME’nin FedWatch aracına göre, merkez bankasının faiz oranlarını 25 baz puan artırma olasılığı %98’dir. Delphi Digital araştırma grubunun ortağı Jason Pagoulatos’a göre “piyasa, oran artışlarının devam edeceğini biliyor, ancak bu artışlar nihai oranlarına ulaşana kadar daha yavaş olacak. Uzmana göre, insanların netlik kazanmaya çalıştıkları asıl soru, bunun işgücü piyasası gibi hala güç belirtileri gösteren göstergeler için ne kadar uzun süre ve nihayetinde ne anlama geldiğidir. Aslam’a göre, boğa döngüsünden bahsedebilmemiz için Bitcoin’in 30.000 dolar seviyeni geçmesi gerekiyor.

‘Zaman Alacak’

Aynı şekilde, Julius Baer de kripto kışının son evrelerinde olduğumuza inanıyor. Ancak bu süreç zaman alacak. Kasım ayındaki FTX krizi, merkezi kripto para borsalarının müşteri mevduatları ve rezervleri yönetimine karşı haklı olarak bir şüphecilik yarattı. Tepki olarak, platformlar rezerv kanıtı uygulamasına geçtiler.  Coinbase, Hollanda’da yaklaşık iki yıldır kayıt olmadan hizmet sunarak kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yasalarına uymadığı için Hollanda merkez bankası (DNB) tarafından 3,3 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Karar Vakti Yaklaşıyor! Bitcoin Yükselir Mi? BTC Fiyat Tahmini!
Karar Vakti Yaklaşıyor! Bitcoin Yükselir Mi? BTC Fiyat Tahmini!
10 Sonra Geldi..! Bitcoin’de Geri Sayım Başladı! ABD’li Uzmandan ‘Hazır Olun’ Mesajı!
10 Sonra Geldi..! Bitcoin’de Geri Sayım Başladı! ABD’li Uzmandan ‘Hazır Olun’ Mesajı!
Ünlü Ekonomist “Çok Mümkün” Diyerek Paylaştı! Bitcoin’de O Seviyeyi Bekliyor!
Ünlü Ekonomist “Çok Mümkün” Diyerek Paylaştı! Bitcoin’de O Seviyeyi Bekliyor!
Başka Söze Gerek Yok! 3 Veri ve 3 Analist Aynı Şeyi Söylüyor: Bitcoin Buraya Gidecek!
Başka Söze Gerek Yok! 3 Veri ve 3 Analist Aynı Şeyi Söylüyor: Bitcoin Buraya Gidecek!
Bitcoin’de Son Söz Söylendi! Çöküşleri Bilen Analist Yatırımcıya Seslendi: Bu Seviye Geliyor!
Bitcoin’de Son Söz Söylendi! Çöküşleri Bilen Analist Yatırımcıya Seslendi: Bu Seviye Geliyor!
Kritik Rapor Yayımlandı! ABD’li Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’in Peşinde!
Kritik Rapor Yayımlandı! ABD’li Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin ve Bu 2 Altcoin’in Peşinde!
Ünlü Tahminciden Bitcoin ve Ethereum İçin “Büyük Döngü” Vurgusu: Yeni Başladı!
Ünlü Tahminciden Bitcoin ve Ethereum İçin “Büyük Döngü” Vurgusu: Yeni Başladı!
Bitcoin’de Nefesler Tutuldu! 3 Analistten Kritik Duyuru: Bu Seviyeler Artık Çantada Keklik!
Bitcoin’de Nefesler Tutuldu! 3 Analistten Kritik Duyuru: Bu Seviyeler Artık Çantada Keklik!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Güncel NFT Haberleri
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Durgunluğun Acısını Çıkarıyor! NFT İşlemlerindeki Artış O Altcoin’e Yaradı!
Kripto ve NFT Dolandırıcılığı Rug Pull Nedir?
Bu Proje Her Şeyi Değiştirecek! Yuga Labs Kolları Sıvadı Ve Adımını Attı!
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023