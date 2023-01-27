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Bitcoin (BTC) yeni bir sayma açmaya çalışırken, önde gelen 3 uzman BTC’nin bir sonraki hamlesine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Buzlar, Erimeye Başladı!

Kripto para piyasasında karışık sinyaller var. Bitcoin son 24 saatte %0,15 düşüşle an itibariyle 22.894 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) da %1’den fazla düşerek 1.600 doların altına düştü. Uzmanlara göre, makroekonomik faktörler ve sektördeki krizler belirleyici unsur olmaya devam edecek. En son ABD GSYİH verileri, dünyanın önde gelen ekonomisindeki büyümenin son üç ayda yavaşladığını gösterirken, işgücü piyasası verileri bunun tersini gösteriyor. Sonuç olarak, Bitcoin yeniden 23.000 doları hedeflerken, 1 Şubat’ta yapılacak olan FOCM toplantısı kritik önem teşkil ediyor. Bitcoin, son bir haftada %9 değer kazanırken, sene başından beri %35 arttı. Pek çok uzman mevut artışların sürdürülebilir olduğuna inanmazken, bazıları da aksi görüşü savunuyor. Oanda’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya’ya göre, Bitcoin, önümüzdeki haftaki FOMC kararına kadar mevcut seviyelerde konsolide olacak.

AvaTrade’in baş piyasa analisti Naeem Aslam, Bitcoin’deki yükselişin arkasında ABD dolarının zayıflığının olduğuna inanıyor. Uzmana göre, Fed’in parasal duruşundaki değişiklik dolar endeksinde zayıflama getirdi. Aslam’a göre, Bitcoin kışının bittiğine dair inanç somutlaşıyor. CME’nin FedWatch aracına göre, merkez bankasının faiz oranlarını 25 baz puan artırma olasılığı %98’dir. Delphi Digital araştırma grubunun ortağı Jason Pagoulatos’a göre “piyasa, oran artışlarının devam edeceğini biliyor, ancak bu artışlar nihai oranlarına ulaşana kadar daha yavaş olacak. Uzmana göre, insanların netlik kazanmaya çalıştıkları asıl soru, bunun işgücü piyasası gibi hala güç belirtileri gösteren göstergeler için ne kadar uzun süre ve nihayetinde ne anlama geldiğidir. Aslam’a göre, boğa döngüsünden bahsedebilmemiz için Bitcoin’in 30.000 dolar seviyeni geçmesi gerekiyor.

‘Zaman Alacak’

Aynı şekilde, Julius Baer de kripto kışının son evrelerinde olduğumuza inanıyor. Ancak bu süreç zaman alacak. Kasım ayındaki FTX krizi, merkezi kripto para borsalarının müşteri mevduatları ve rezervleri yönetimine karşı haklı olarak bir şüphecilik yarattı. Tepki olarak, platformlar rezerv kanıtı uygulamasına geçtiler. Coinbase, Hollanda’da yaklaşık iki yıldır kayıt olmadan hizmet sunarak kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele yasalarına uymadığı için Hollanda merkez bankası (DNB) tarafından 3,3 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.