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Bitcoin (BTC) uzun süredir devam eden kısır döngüden çıkmayı başarırken, kritik metrik ve güncel veriler önemli ipuçları veriyor.

Korku ve Açgözlülük Endeksi: 10 Ay Sonra..!

Topluluğun Bitcoin‘e karşı genel duyarlılığını gösteren Korku ve Açgözlülük Endeksi, 30 Mart 2022’den bu yana ilk kez “açgözlülük” bölgesine girdi. Bu durum, Bitcoin’in yılın Ocak ayındaki fiyat artışının ve tüm pazarın genel olarak toparlanmasının bir sonucu olabilir. Tüm dünyaya yayılan ekonomik krizin aksine, Bitcoin yıla iyi bir başlangıç yaptı. CoinGecko’ya göre, Bitcoin 2022’nin son gününe göre %40 artışla yaklaşık 23.000 dolardan işlem görüyor. Yatırımcıların Bitcoin’e yönelik anlık duygularının bir göstergesi olarak işlev gören Korku ve Açgözlülük Endeksi, sektörde meydana gelen çok sayıda iflas ve skandal nedeniyle birkaç ay boyunca “Korku” veya “Aşırı Korku” bölgesinde kaldı.

Bununla birlikte, Bitcoin‘in ani yükselişi trendi değiştirmiş gibi görünüyor ve bugün , metrik 55’i gösterdi. Endeksin bu seviyeye en son ulaştığı zaman yaklaşık on ay önceydi. Kripto para yatırımcıları arasında artan güvenin, yenilenen bir boğa koşusu için doğrudan bir katalizör olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmekte fayda var. Aslında, metriğin “Korku” veya “Aşırı Korku” durumunda olması iyi bir satın alma fırsatına işaret edebilirken, aşırı açgözlülük piyasanın bir düzeltmeye ihtiyacı olduğu anlamına gelebilir.

Anthony Scaramucci’den Kritik Açıklama!

Bitcoin’in 2023’ün ilk birkaç haftasındaki etkileyici performansı, bazı analistleri yeni bir boğa piyasasının yaklaşmakta olabileceğine inandırdı. Enflasyonist krizle başa çıkmak, potansiyel olarak önümüzdeki aylarda daha fazla Bitcoin rallisine yardımcı olabilir. ABD TÜFE rakamları her seferinde, BTC için daha fazla volatilite getirdi. Enflasyonun düşmesi, Fed’in mevcut para politikasından geri adım atabileceği anlamına geliyor.

Veriler, ABD’nin sorunları çözme çabalarının sonuç vermeye başladığını gösterdi. Dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyon oranı Haziran ayında %9,1 (40 yılın en yüksek seviyesi) olurken, Aralık ayı rakamları %6,5 olarak gerçekleşti. BTC‘nin fiyat performansını etkileyebilecek bir diğer faktör, merkez bankasının dört nala koşan enflasyonu düşürmek amacıyla arka arkaya yedi faiz artırımı açıkladığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarıdır. Bu nedenle tüm dikkatler 1 Şubat’a çevrildi. SkyBridge Capital’in Kurucusu Anthony Scaramucci kısa süre önce, enflasyon yüzde 4-5 civarında düştüğünde Fed’in faiz oranlarını yükseltmeyi bırakacağını ve bunun da Bitcoin için bir boğa koşusunu teşvik edeceğini belirtti.