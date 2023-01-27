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Bir meme tokenden beklenen şey işte böyle devasa yakım duyurularıdır. Tokenin fiyatı bu yüzden artmaya başladı. Dogecoin katili olarak doğan ve henüz adını herkese duyuramamış birçok altcoin bulunuyor. Bunlardan biri de Floki Inu ve bugün gelen müjdeyse fiyatı önemli ölçüde arttı. Peki duyurunun detayları neler?

Floki Inu Neden Yükseldi?

Floki Inu, topluluğun 55 milyon dolar değerinde token yakım önerisinin ardından hızlı bir yükseliş yaşadı. DAO ayrıca, daha geniş bir DeFi yenilemesinin bir parçası olarak işlem vergisini düşürmek istiyor. Dogecoin rakibi olarak doğan Floki Inu yazı hazırlandığı sırada %21,33 oranında değer kazanmıştı. Meme token yatırımcıları bu önemli duyurunun fiyat üzerinde daha büyük sonuçları olacağına inandığı için alım yapmaya devam ediyor.

Yaklaşık 118 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan Floki Inu eğer 55 milyon dolarlık yakım gerçekleştirirse oransan olarak dolaşım arzının neredeyse yarısı kadar varlığı silmiş olacak. Maksimum arzın 20 trilyon olduğunu düşünürsek yaklaşık 5 trilyonluk yakım fiyatta asgari %25 artışa neden olmalı ancak şimdilik fiyat sadece %21 oranında arttı.

Floki Inu (FLOKI)

Dogecoin katilleri arasında en büyük dördüncü meme token olan Floki Inu yine Elon Musk’ın takipçilerinin spekülasyonuyla doğdu. Shiba Inu cinsi bir köpek alan Musk ona Floki ismini vermişti. Baby Shark şarkısını Musk, Baby Doge olarak paylaştığında neler olduğunu gördük. Yani bunlar şaşırtıcı değil. Bir kısım topluluk üyesi sadece eğlenirken diğer büyük kalabalıklar bu spekülatif ortamda kazanç elde etme umuduyla ciddi talep patlamaları oluşturuyor. Yine de son duyuru yakım konusunda oldukça iyi bir adımdı. Nitekim işlem ücretlerinden veya bağışlarla arzı azaltmanın iyi bir yöntem olmadığını Shiba Inu’nun yakım başarısızlığı bize net biçimde anlatıyor.

2021 Kasım ayında 0.0003437 doları gören Floki fiyatı halen ATH seviyesinin %96 altında bulunuyor. İşlem hacmi yazı hazırlandığı sırada artmaya devam ediyor ve aynı hızda fiyat da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Önerinin reddi veya farklı bir olumsuzluk ani satışları beraberinde getirebileceği için yatırımcıların stop seviyeleri iyi ayarlamaları faydalarına görünüyor.