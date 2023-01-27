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Çin, Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Söylediğini Yaptı! Uygulama Başladı!

Çin yönetimi, tam bir yasaktan ve Blockchain'in faydalarını araştırmaya kadar uyguladığı politikalar ile kararsız bir görüntü vermeye devam ederken gelen son bilgi bazı yerel kurumların kripto para balinalarından, madencilerinden ve yatırımcılarından ağır bir gelir vergisi alınmaya başladığını gösteriyor.
14:30
27 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Çin‘in uzun bir süredir kripto para sektörüne sert şekilde yaklaştığı ve bu yaklaşımından geri adım atmadığı görülüyor. Çin yönetimi, tam bir yasaktan ve Blockchain’in faydalarını araştırmaya kadar uyguladığı politikalar ile kararsız bir görüntü vermeye devam ederken gelen son bilgi bazı yerel kurumların kripto para balinalarından, madencilerinden ve yatırımcılarından ağır bir gelir vergisi almaya başladığı yönünde.

Yüzde 20 Gelir Vergisi Uygulaması Başladı

Blockchain gazetecisi Colin Wu‘nun 25 Ocak’ta bildirdiğine göre, özellikle bir dizi kripto para balinası, madenci ve yatırımcı 2022’nin başından itibaren kişisel gelir vergisi konusunda yerel vergi daireleri tarafından denetlendiler ve hala bu denetlemelerin sonucunu bekliyorlar. Denetimler kapsamında birkaç büyük yerel kripto para borsasının vergi makamlarına balinaların bazı işlemleri hakkında kapsamlı bilgi sağlaması yatırım karları veya bireysel kripto para yatırımcıları ve birçok Bitcoin (BTC) madencisi üzerinde yüzde 20 oranında kişisel gelir vergisinin uygulanmaya başlamasını temsil ediyor.

Bu uygulama, Çin yönetiminin nihayet kripto paraların yasal olarak kabul etmiş olabileceği anlamına geliyor olsa da ülkenin vergi makamlarının ve mali makamlarının kripto paranın yasallığı konusunda farklı görüşlere sahip olduğu görülüyor.

2021’in Ekim ayından Devlet Vergilendirme İdaresi’nin bir yan kuruluşu olan China Tax News, geçmişte denizaşırı kripto para borsalar tarafından Çin’de ikamet edenlere sağlanan hizmetlerin “kanunen açıkça yasaklanmadığını” belirtti, ancak Çin’den elde ettikleri gelirlere katma değer vergisi, işletme gelir vergisi, damga vergisi ve diğer ilgili vergilerin uygulanmasına dair bir kılavuz yayımladı. Aynı zamanda Çin, kripto paralar şeklindeki yasadışı finansal faaliyetler üzerinde katı kısıtlamalara sahip, ancak mevcut yasal çerçeve dahilinde bireysel yatırımcıların Bitcoin gibi kripto paraların alım satımını “geçersiz bir sivil eylem” olarak tanımlayarak yasaklamış değil.

Öte yandan, 2022’nin Kasım ayında China Public Prosecutor’s Journal’da çıkan bir haberde, Çin yönetiminin son yıllarda Bitcoin gibi kripto paralar üzerindeki denetimlerini artırdığı ve denetimlere gerekçe olarak önemli finansal riskler gösterildiği belirtildi.

Üst düzey bir Çinli vergi uzmanına göre, kripto para balinaları üzerindeki vergi denetimlerin sıklaştırılması olması ve vergi makamlarının son günlerde yüksek servet sahibi bireylerin denizaşırı gelirlerine ilişkin soruşturmalar başlatması vergilendirme departmanının vergilendirme konusunda kendi temellerini kullandığını gösteriyor.

Sessiz Kripto Para Balinası Çin

Dokuz yıldan daha uzun bir süre önce Çin, başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların ülke bankaları tarafından kullanımını kısıtlamaya başladı, ancak o zamandan beri kısmen kısıtlayıcı önlemleri sayesinde farkında olmadan sessiz bir kripto para balinası haline geldi ve kripto para benimsemede ilk on ülke arasında girdi.

İlginç bir şekilde, kripto para borsası FTX’in iflas başvurusu geçtiğimiz günlerde Çin anakarasının, Cayman Adaları ve Virgin Adaları gibi vergi cenneti adalardan hemen sonra kripto para borsasının müşterileri arasında üçüncü en yüksek paya sahip olduğu ortaya çıktı.

Çin, özellikle 2019’da Plus Token programından büyük miktarda Bitcoin ve Ethereum‘a (ETH) el koymasının ardından oldukça büyük bir kripto para rezervini kontrol etmeye başladı. Uzmanlar ve piyasa analistleri ülkenin istemesi halinde kripto para piyasasının saniyeler içinde yerle bir edebileceğini iddia ediyor.

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