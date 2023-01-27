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Bitcoin’de Son Söz Söylendi! Çöküşleri Bilen Analist Yatırımcıya Seslendi: Bu Seviye Geliyor!

Bitcoin (BTC) yeniden 23.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, kıdemli bir analist BTC'nin bir sonraki hamlesine dair çarpıcı bir açıklama yaptı. 
14:00
27 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden 23.000 dolar seviyesine ulaşmaya çalışırken, kıdemli bir analist BTC’nin bir sonraki hamlesine dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

‘28.000 Dolar Kaçınılmaz’

Bitcoin, son zamanlarda büyük bir direnç noktası olan 23.000 dolar seviyesini yeniden hedeflerken, analistler farkı senaryolar çizmeye devam ediyor. Yatırımcılar mevcut toparlanmanın geçici bir boğa koşusu mu yoksa uzun vadeli bir ralli mi olduğunu merak ediyor. Sektörde Thescalpingpro olarak bilinen analist, Bitcoin’in kısa vadede 28.000 dolara ulaşacağını iddia etti. Satış baskısının devam ettiğine dikkat çeken uzman, 23.500 dolar ve 24.500 dolar bölgesinin izlenmesi gereken kilit alanlar olmaya devam ettiğini vurguladı. Bu kritik noktaların geçilmesi, Bitcoin‘i 28.100 dolara taşıyabilir. Stratejiste göre, Bitcoin fiyatı yüksek aralığın yakınında ve 23,500 dolar ile 24,500 doları önemli bir direnç alanı. Bitcoin sene başından beri %35 değer kazanırken, genel piyasa belirsizlikle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Birçok analist Bitcoin için iyimser bir tablo çizerken, dün yayımlanan bir Finbold raporu, varlığın golden cross oluşum modelini gerçekleştirmeye hazır olduğunu gösterir. Bu model altında, Bitcoin’in 50 günlük hareketli ortalaması (MA), 200 günlük MA’nın üzerine çıkmaya yaklaşıyor. Sonuç olarak, Bitcoin değer kazanmaya devam edebilir. Bitcoin son yedi gün içinde %11’in üzerinde artış kaydederek an itibariyle 22.923 dolardan işlem görüyor. BTC‘nin piyasa değeri ise  444 milyar dolar seviyesinde.

Fed ve Dolar Endeksi!

Bitcoin son günlerde çok değişken ve büyük ölçüde 22.300 dolar ile 23.300 dolar arasında işlem görüyor. Bu oldukça dar bir aralık ama daha da önemlisi, son birkaç hafta içinde elde ettiği olağanüstü kazançları kaybetmedi. Gerçek şu ki, piyasanın büyük bir kısmı Federal Rezerv’in (Fed) bu yıl şahin duruşunu yumuşatacağına ikna olurken, makroekonomik belirsizliğin kademeli olarak ortadan kaybolacağına dair inanç somutlaşıyor. Veriler ayrıca, enflasyonun düştüğünü ve resesyon riskinin azaldığını gösterirken, Bitcoin önemli destek seviyelerini tutmaya devam ediyor. Bununla birlikte, önemli sayıda yatırımcı, henüz dibe ulaşılmadığına inanarak mevcut ralliye şüpheyle bakıyor.

Uzmanlara göre BTC’nin mevcut endişe ve şüpheleri ortadan kaldırması için 30.000 doları aşması gerekiyor. Uzmana göre, kripto paralar Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesinde, ancak umutlar Fed’in güvercin para politikası duruşuna ve dolar endeksindeki daha fazla zayıflığa bağlı. Bitcoin‘in değeri hala çoğunlukla makro dinamikler tarafından yönlendiriliyor ve birçok yatırımcı bunları bir barometre olarak kullanıyor.

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