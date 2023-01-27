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Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, önde gelen 2 analist yatırımcılara çarpıcı altcoin tavsiyesinde bulundu.

Davinci Jeremie: ‘SHIB, Alın’

Önde gelen analist ve Bitcoin’i (BTC) ilk benimseyenlerden biri olan Davinci Jeremie, Shiba Inu‘ya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bitcoin’e yatırım yapan ilk isimlerden biri olan Jeremie, yatırımcılara bu süreçte daha fazla SHIB almalarını tavsiye ediyor. Ayrıca diğer bir analist ve Bitcoin destekçii Slavik Crypto da yatırımcılara SHIB’e güvenmelerini tavsiye etti. Jeremie’nin tavsiyesi, sektördeki ünü ve daha önce yaptığı doğru tahminler nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekti. Jeremie, 2013 tarihli bir YouTube videosunda insanlara Bitcoin’e en az 1 dolar yatırım yapmaları için adeta yalvarmıştı.

Bu nedenle Jeremie, Bitcoin’i ilk benimseyenlerden biri olarak tanınır. 2013’te çektiği videoda , Jeremie’nin insanlara en az 1 dolar değerinde BTC almalarını ve bir cüzdana koymalarını tavsiye ettiği görülüyor. O sırada bir doların bir milyon satoshi (0,01 BTC) tutarında olacağını kaydetti. Bu yatırım, Bitcoin’in Kasım 2021 ATH’sinde yüz kat değer kazanırdı. Jeremie ayrıca daha önce BTC’yi 1 doların altındayken satın aldığını açıklamıştı.

‘Tek Varlık’

Jeremie ayrıca son zamanlarda SHIB’e dair dikkat çeken açıklamalar yapıyor. Başarılı yatırımcı, Shiba Inu’ya özel bir ilgi duyuyor. Geçen Haziran, Dogecoin ve Shiba Inu dışında “her şeyi” sattığını açıkladı. Ünlü isim ayrıca, Shiba Inu’nun bir sonraki boğa koşusuna kadar elinde tutmayı planladığı tek varlık olduğunu da açıkladı. Crypto.com’unelide tuttuğu ikinci en yüksek varlık olarak SHIB’e sahip olduğuna dair haberlere dikkat çeken Jeremie, Kasım 2022’de yatırımcıların özel cüzdanlarında da bir miktar SHIB’ye sahip olmaları gerektiğini tavsiye etti. Jeremie’nin yanı sıra, diğer kripto meraklıları, varlığın artan benimsenme oranının ortasında, yıllar içinde SHIB’e desteklerini açıkladı. Bu artan benimseme, kısmen varlığın 2020’den 2021’e kadar olan büyük fiyat artışı tarafından tetiklendi. 1 Ocak 2021’de SHIB’ye yapılan 100 dolarlık yatırım, Aralık 2021’de 48 milyon ABD doları getiri ile sonuçlandı. Uzmanlara göre, SHIB’in yeniden ivme kazanması için Fed’in mevcut para politikasından geri atması gerekiyor. Sektördek krizlerin sona ermesi de kritik önem teşkil ediyor.