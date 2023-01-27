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Popüler kripto para analisti Benjamin Cowen, en büyük altcoin Ethereum‘u (ETH) bu ayki fiyat yükselişine rağmen zor günlerin beklediğini düşündüğünü belirterek yatırımcıları uyardı. İşte analistin ETH için ortaya koyduğu öngörü.

Yüzde 50 – 60 Oranında Düşüş Öngörüyor

Kripto para analisti Benjamin Cowen, 780 binden fazla YouTube abonesine ETH‘nin 600-800 dolar aralığına düşmesinin muhtemel olduğuna inandığını söyledi. Analistin bu beklentisinin gerçekleşmesi Ether’in güncel fiyatlarla yüzde 50 – 60 aralığında değer kaybetmesi anlamına geliyor.

Ethereum, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 3,09 düşüşle bin 567 dolardan işlem görüyor. Veriler ETH’nin son 30 günde yüzde 30’un üzerinde değer kazandığını gösteriyor.

Cowen, ETH’nin fiyat düşüşünün onu “balon olmayan verilere” uyan adil değer logaritmik regresyon çizgisine, olması gerektiği yere geri getireceğini belirterek şunları söyledi:

Benim görüşüm, Ethereum için sürdürülebilir bir boğa piyasasının ETH’nin ana üssünde biraz zaman geçirene kadar gerçekleşmeyeceği yönünde. Bir süredir bu seviyeyle flört ettiğimizi anlıyorum, ancak aslında beni şaşırttı ve Ethereum’un kredisine göre, olacağını düşündüğümden çok daha dirençli kaldı. Buna rağmen, eninde sonunda bu altcoin‘deki düşüş bandına girme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunun bizim ona gideceğimiz ya da onun bize geleceği anlamına gelip gelmediği elbette yoruma bağlı. Bence eninde sonunda aşağı yönde kırılım ihtimali daha ağır basıyor.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin, son 24 saatte bir miktar geri çekilme ile kripto para piyasasının genelinde çekilme yaşanmasına neden oldu. En büyük kripto para BTC, son 24 saatte yüzde 1,57 düşüşle 22 bin 820 dolardan el değiştiriyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre son 24 saatte yüzde 16’nın üzerinde yükselişle 0,4718 dolardan işlem gören Fantom (FTM), son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde düşüşle 0,05452 dolardan işlem gören Threshold (T) öne çıkıyor.