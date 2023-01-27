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Cardano’nun (ADA) kurucusu olan Charles Hoskinson’un, popüler kripto para haber sitesi olan CoinDesk’i alma fikri giderek tartışmalı bir hal alıyor. Satın alma gerçekleşecek mi?

Charles Hoskinson Hedefi!

Input Output’un CEO’su Charles Hoskinson, yakın zamanda CoinDesk’i satın alma fikrini ortaya atmıştı. CoinDesk’in ana şirketi Digital Currency Group büyük bir krize girerken, medya şirketinin şimdi yeni bir alıcı aradığı bildiriliyor. Ayrıca bazı yatırım bankalarının 200 milyon dolara kadar ödemeye istekli olabileceği belirtildi.

Uzun süredir medya ve gazetecilikle ilgilenen Charles Hoskinson, “gazetecilik bütünlüğüne nasıl geri dönüleceğini bulmak” için CoinDesk’i satın alma arzusunu dile getirmişti. Ayrıca, gazetecileri yanlış bilgiler yayınlamaktan sorumlu tutmayı kolaylaştıracağına inandığı “doğruluk tahvilleri” kavramını da keşfetmek istediğini öne sürdü.

Bununla birlikte, “doğruluk tahvilleri” fikri, bazı gazeteciler ve sektör uzmanları tarafından gazetecilik pratiğine yönelik olarak tehlikeli ve zararlı bir yaklaşım olarak görüldüğü belirtiliyor. Ayrıca bu durum bazı gazeteci ve sektör uzmanları arasında büyük bir endişeye sebep olabileceği tartışılıyor. Asıl soru, Charles Hoskinson CoinDesk’i alabilecek güce sahip mi? Charles Hoskinson’u yakından takip eden bazı kuruluşlar kişisel net değerinin 500-600 milyon dolar civarında olduğunu tahmin ediyor. Bu da Coindesk’i satın almak için mücadele edebileceği anlamına gelebilir.

Tartışmalı Satın Alma!

Bununla birlikte kripto para sektöründe, Elon Musk’ın Twitter’ı satın almak için Larry Ellison, Suudi kraliyet ailesi ve Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan (CZ) yardım istemesine benzer şekilde, Hoskinson’un dış yatırımcılardan yardım isteme ihtimalinin de bulunduğu iddiaları mevcut.

Öte yandan uzmanlara göre CoinDesk’in, hakkında bu kadar tartışma olan bir kişi tarafından satın alınmaması gerektiği düşünceleri hakim. Bunun sebebi olarak Hoskinson’un, kanalın gazetecilik dürüstlüğünü korumaya gerçekten bağlı olmayacağı gösteriliyor. Mevcut konum itibariyle, CoinDesk’in geleceği ve kripto para endüstrisinde oynayacağı rol henüz belli değil.