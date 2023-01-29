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İlk Sinyal Geldi, Şubat Avalanche Coin Hedefi! AVAX Kaç Dolar Olur?

AVAX Coin parabolik yükselişine devam ediyor. Peki popüler kripto para Şubat ayında kaç dolara ulaşabilir?
12:30
29 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türk kripto para yatırımcısının yoğun ilgi gösterdiği AVAX oldukça iyi bir toparlanma yaşadı. Bitcoin büyük ralliye başlamadan önce Amazon haberiyle AVAX zaten hedefine koşuyordu. Ocak ayı birçok altcoinde %100’ün üzerinde artışlar getirdiği için yüzleri güldürdü. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var. AVAX yatırımcıları kaç doları hedeflemeli?

Avalanche Coin

Kripto piyasasındaki U şeklindeki toparlanma, yuvarlanan bir dip modelinin oluşumunu öngördü. Bu yükseliş tersine dönüş modeli genellikle piyasa diplerinde görülür ve altcoin sahipleri sürekli yükselişlerle karşılaşır. Bu nedenle, piyasada devam eden toparlanmayla birlikte, Avalanche Coin Fiyatı kısa süre önce bu formasyonun kilit boyun çizgisi direncini aştı ve bu bize yükselişin ivme kazanarak devam edebileceğini söylüyor.

AVAX Coin cephesindeki parabolik büyüme Ocak ayı dip seviyesinden %90’a ulaştı. Birçok kritik direnç bu süreçte biraz zahmetli de olsa başarıyla aşıldı. Ayrıca, devam eden toparlanma rallisi ve yuvarlanan dip formasyonu ile AVAX fiyatı 20,2 zirvesini aştı. Bu bize daha fazla yükselişin kapıda olabileceğini söylüyor. AVAX Coin yazı hazırlandığı sırada 20,5 dolardan alıcı buluyor.

AVAX Kaç Dolar Olur?

Yukarıda bahsettiğimiz kırılma yükseliş momentumunu yoğunlaştırmalı ve alıcılara toparlanma rallisini daha ileri götürmek için destek sağlamalıdır. Bununla birlikte, son iki gün içinde günlük grafik, yeni geri kazanılan desteğin üzerindeki fiyat sürdürülebilirliğini doğrulayacak küçük bir geri çekilme gösterdi. Altcoin 20,2 doların üzerinde kalmayı başarırsa yaklaşık %48’lik artışla AVAX fiyatı 30 dolara tekrar ulaşabilir.

Önümüzdeki hafta Fed toplantısı var, eğer piyasayı olumsuz etkileyecek bazı gelişmeler görürsek AVAX için 20,2 ve 18 dolar destekleri kritik öneme sahip olacak. 20-50 ve 100 günlük EMA eğiminin yukarı dönmesi trendin tersine döndüğüne dair erken bir işareti vurgulamaktadır. Ayrıca, 50 ve 100 EMA’lar yükseliş geçişinin eşiğinde ve vadeli işlemlerdeki pozisyonlar yükseliş hissiyatını destekliyor. Günlük RSI Eğimi yükseliş bölgesinde yüksek kalıyor ve yükseliş toparlanmasının güçlü hissini yansıtıyor.

30 dolar yolculuğunda aşılacak en güçlü direnç 25,8 dolar olacaktır. Bir sonraki kazanılacak destek seviyesi ise 20,8 dolardır.

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