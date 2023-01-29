Bu altcoin devasa rallisini devam ettirecek mi? Kripto balinaları alım yapıyor mu? Kısa vadeli beklentiler ve daha fazlası.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Aralık ayında kripto para satın almış olan yatırımcıların belki de tamamı bugünlerde çift haneli kazançlarını cebine koydu. Bitcoin’in yeniden 24.000 dolar seviyesine dayanması altcoinlere devasa ralli imkânı tanıdı. Bunlardan biri de mart ayındaki Şangay güncellemesi nedeniyle fiyatı artan LDO Coin’dir.

LDO Coin Yorum

2023’ün başından bu yana Lido Finance %150’nin üzerinde fiyat artışı yaşadı. Popüler altcoin rakip DeFi protokollerinin TVL’si durgunlaşırken ciddi TVL artışı da gördü. Kilitlenmiş Toplam Değerindeki bu artış rakipleriyle LDO Coin arasındaki makası gittikçe açıyor. Peki LDO Coin cephesindeki TVL sıçramasının sebebi neydi? Lido Finance protokolünün yerel tokeni LDO yazı hazırlandığı sırada %4 düşüşle 2,2 dolardan alıcı buluyor.

LDO Coin fiyatı yaşadığı düşüşe rağmen hala uzun ve kısa Hareketli Ortalamaların (mavi ve sarı çizgiler) üzerinde işlem görüyordu. Göreceli Güç Endeksi çizgisi 60 seviyesindeydi ve bu da hala bir boğa trendinde olduğunu gösteriyordu. Yükselişi daha da ateşleyebilecek yaklaşan bir altın haç oluşumu da rallinin ufak bir molanın ardından devam edebileceğini gösteriyordu.

Kripto Balina Hareketleri

LDO Coin cephesindeki son büyük ralli elbette büyük yatırımcıların desteğiyle ivme kazandı ve devam etti. Santiment’e göre, köpekbalıkları LDO birikimlerinde ciddi anlamda ön plana çıktı. Geçtiğimiz ay boyunca, 100 – bir milyon arasında LDO tokenine sahip LDO adresleri aktif olarak varlıklarını artırdı. Balinalar ya da bir – 100 milyon LDO sahipleri de birikim yapmaktadır, ancak köpekbalıklarına kıyasla çok daha yavaştır. Balinalar biriktirme konusunda daha az istekli olsalar da, köpekbalıklarınınkiyle birleşik faaliyetleri fiyat rallisini önemli ölçüde artırdı.

Piyasadaki geniş fiyat artışı, balina ve köpekbalığı faaliyetlerinin artmasına neden olan faktörlerden biri olabilir. Coin Market Cap’in verilerine göre, kripto paraların toplam piyasa değeri yakın zamanda 1 trilyon doları aştı. Potansiyel olarak daha güçlü bir boğa eğilimi bekleniyor, bu nedenle mevcut olumlu genel piyasa tutumu ve eğilimi birikimi motive edebilir. Kümülatif değer seviyelerine daha geniş çerçeveden bakarsanız 1 trilyon dolar seviyesinin korunması halinde 1,1 ve 1,5 trilyon bölgesine kadar yükselişin devam etme ihtimalini görürsünüz. Bu tıpkı 1 trilyon dolar desteğinin kaybedildiği günlerde 800 ve 750 milyar desteklerine düşüşe benzer bir harekettir.

DefiLlama’nın verilerine göre, bu yazı hazırlandığı sırada ido’nun TVL’si 8,15 milyar dolar. Aynı zamanda, grafiğin daha yakından incelenmesi, TVL’nin tırmanışının bitmemiş olabileceğine dair ipuçlarını ortaya çıkardı. Bu artış, 2023 yılının 1. çeyreğinin sonundan önce gerçekleşmesi beklenen Şanghay yükseltmesi beklentisinden kaynaklanıyor. Artan TVL ve devam eden balina ilgisi nedeniyle 2 dolar üzerinde tutunan LDO Coin fiyatının ralliye devam etmesi muhtemel görünüyor.