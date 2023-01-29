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13 Dolar Kritik! Bu Kripto Para İçin İşler Karışıyor!

Popüler altcoin iyi bir sıçrama yapmadı ama devamı pek gelecek gibi durmuyor. Kısa vadede hangi seviyeler izlenmeli?
10:30
29 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ocak ayı kripto para yatırımcıları için güzel geçiyor ve ayın son günlerinde de yatırımcılar rallilerin devam etmesini bekliyor. Ancak Fed haftasına girmiş olmamız münasebetiyle Çarşamba akşamına kadar rallilerin önünün kesildiğini görebiliriz. Öte yandan popüler bir altcoin kritik 13 dolar bölgesinden döndü. Peki bundan sonra ne olacak?

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) etkileyici haftalık performanslar kaydediyor. Yalnızca geçtiğimiz hafta %30 kazanç elde etti. Ancak bu ralli 13 dolar bölgesindeki dirence takıldı. Yazı hazırlandığı sırada AXS Coin fiyatı 11,5 dolardan alıcı buluyordu. GameFi coin, Ekim ayının en yüksek seviyesini yeniden test etmeye çalışmadan önce kısa vadede 10,87 ila 12 dolar arasında bir süre daha konsolide olabilir.

Bitcoin fiyatının 23.500 dolara ulaşmasıyla 13,94 doları gören AXS Coin Ekim ayının en yüksek seviyesi olan 13 doların üzerine çıktı. Sonrasında başlayan fiyat düzeltmesi altcoinin 10,87 dolar desteğini test etmesini sağladı. AXS önümüzdeki birkaç gün içinde 13 seviyesini tekrar test edebilir, ancak boğalar 11,98 dolar direncini aşmak zorunda. Ayrıca, BTC’nin 23.500 dolara yakın seyretmesi gerekiyor. Bitcoin cephesindeki gevşeme AXS Coin fiyatını da olumsuz etkiliyor.

AXS Coin Alınır Mı?

Yatırımcıların kısa vadede izlemesi gereken kritik bölge 10,87 dolar desteği. Eğer bu seviye korunabilirse fiyat 13 dolar ve üzerini test edebilir. Ancak altında kapanışların gelmesi fiyat düzeltmesinin daha da derinleşebileceği anlamına gelir. Olumsuz senaryoda ilk güçlü destek 10,02 dolar seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte RSI ve OBV şimdilik aşırı satış sinyalleri göndermediği için en kötü senaryo mevcut şartlarda uzak görünüyor. AXS, Binance Fonlama Oranındaki artışın ve ardından pozitif tarafa dönmesinin de gösterdiği gibi türev piyasasında daha fazla talep gördü. Talebin daha da artması AXS fiyatlarını destekleyebilir.

Bununla birlikte, Borsa Akış Dengesi pozitifti ve kısa vadeli sahipler ellerindeki varlıkları kâr amacıyla satmaya çalıştıkça daha fazla AXS borsalara taşındığından kısa vadeli bir dağılıma işaret ediyordu. Kısa vadeli satış baskısı 11,98 ve 13 dolar dirençlerini güçlendirecektir. Ocak rallisi dibi değerlendiren ve trene son anda atlayan birçok yatırımcının yüzünü güldürdü ve işini sağlama almak isteyen yatırımcılar satış yaparak karlarını cebine koyuyor. Kısa vadeli satış baskısına ek olarak, AXS’in işlem hacimleri de günlük aktif adreslerin gösterdiği gibi biraz düştü. Bu durum kısa vadede güçlü bir yükseliş ivmesini geciktirebilir, ancak Bitcoin’in 23.500 doları tekrar kazanması bunu tersine çevirecektir. Kripto para kralı yazı hazırlandığı sırada 23.200 dolardan alıcı buluyordu.

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