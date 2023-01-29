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2023 yılı kripto para yatırımcıları için 2022’nin bir telafisi gibi başladı. Ve öyle de devam ediyor. Peki bundan sonra? Bitcoin için kritik seviyeler neler? Bu hafta en fazla hangi altcoinler ilgi gördü? Yeşil bir pazar sabahında kripto paraların son durumuna dair bilmeniz gereken tüm detaylar sizlerle.

Kripto Paralar Son Durum

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 23.200 doların üzerinde bulunuyordu. Son iki haftadır yaşanan Cumartesi gecesi rallileri bu hafta tekrar etmedi. Yine de Cumartesi’nin ilk saatlerine yaklaşıldığı sırada BTC mini bir atak yaparak 23.500 doları aşmak için çabaladı. Eğer bu bölgeyi koruyabilseydi üçüncü Cumartesi gecesi rallisinde 25.300 doları aşmak isteyecekti. Son 24 saatlik işlem hacmi 39 milyar dolara kadar düştü ve Bitcoin hakimiyeti %42,3 seviyesinde bulunuyor. Hafta sonları için hacim düşüşleri genelde alışılmış bir şeydir.

Haftalık bazda %1,52 yükselen BTC fiyatı 22.300 seviyesini birkaç kez test etse de başarıyla savundu. Bu da yukarı yönlü hareketin devam etme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Ethereum ise halen 1.600 dolar seviyesinin altında alıcı buluyor.

Haftanın Altcoinleri

Bu hafta devasa ralliler görmeye devam ettik. Özellikle haber takibini önemseyen yatırımcılar Threshold (T) Coin’den %100’ün üzerinde kazanç elde etti. Coinbase borsasının duyurusunu son dakika olarak paylaştığımızda yükseliş henüz başlamıştı. Son 24 saatte %5 düşmüş olsa da T Coin 7 gün öncesine göre halen fiyat olarak %94 daha ileride. FTM, APT ve AXS diğer ralli altcoinleri arasında yer alıyordu. Özellikle APTOS Coin tarafında vadeli işlemlerde ciddi açığa satış pozisyonu tasfiye edildi. 20 doları aşan yazı hazırlandığı sırada 18,19 dolarda bulunuyordu.

Bir de haftanın kaybeden altcoinleri var. Kurucusu yakalandığında hapse girecek olan Terra (LUNA) haftalık bazda %8 kaybetti. OP Token, geçtiğimiz yıl 1 doların epey altına indikten sonra 2,5 doları aştı ve bu hafta %7,9 eridi. En büyük 100 kripto para arasında en fazla kaybeden üçüncü altcoin Sand Token oldu. Metaverse altcoin 0,74 dolara kadar geriledi ve haftalıktaki kaybı %7,5 seviyesindeydi. Bu düşüşlerin bir sebebi de market değeri daha düşük altcoinlere akmaya başlayan paraydı. Popüler altcoinlerde karlarını toplayan yatırımcılar henüz ralliye başlamamış Waves Coin gibi altcoinlere geçiş yaparak bakiyelerini katlamanın yollarını arıyordu.