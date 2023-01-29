Lider akıllı sözleşme platformu Ethereum'da (ETH) yükseltme ile başlayan stake çılgınlığı katlanarak devam ediyor! Yaşanan yeni zirvenin sebebi ne?

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Yükseltmeden bu yana doğrulayıcılar, Ethereum’larını (ETH) stake ederek ağ güvenliğine katkıda bulunabildiler. Mevcut konum itibariyle Stake edilen toplam ETH miktarı arttı ve şu anda rekor seviyede. Peki yaşanan rekor seviyenin sebebi ne?

Ethereum’da Yeni Zirve!

En büyük ikinci Blockchain olan Ethereum, proof-of-stake ağına geçişinden yaklaşık dört ay sonra, önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Crypto Quant’a göre, Ethereum Beacon Chain’de 15,9 milyondan fazla ETH stake edildi. Yazı kaleme alındığında, toplam stake miktarı 25.3 milyar doların üzerindeydi ve bu aynı zamanda toplam Ethereum arzının %13’ünden fazlasını temsil ediyor. Bu durum Ethereum’un staking sözleşmesinin 2020’de, ağın hisse kanıtı Beacon Chain’in tanıtılmasından yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşti.

Staking Inflow total tablosu gibi diğer tabloların incelenmesi, bazı ilgi çekici bulguları ortaya çıkardı. Belgelenen staking akışı, hafta başında önemli bir artış kaydederek Kasım 2022’den bu yana en önemli seviye olan 69.000’in üzerine çıktı.

Ocak ayı, genel olarak önceki yılın Aralık ayına göre daha yüksek bir girişe sahip. Bu büyük bir miktar olmasa da, tablo düzenli bir yeni mevduat sahibi akışı gösterdi. Ethereum, yazının kaleme alındığı esnada yaklaşık 1.590 dolardan işlem görüyor. Ocak ayının başından bu yana kripto para biriminin değeri, mevcut fiyat seviyesinin gösterdiği gibi %33 oranında arttı. Stakingteki artışın bir nedeni, Ethereum’un yakın zamanda gördüğüne benzer şekilde bir fiyat artışı olabilir.

ETH’da Güncelleme Etkisi!

Bununla birlikte oluşan durum stake edilmiş ETH’nin geri çekilmesine izin verecek olan Şangay yükseltmesi’nin yakın olduğu algısıyla eşleştirildi. Teşvik sağlamak için, para çekme özelliği etkinleştirildiğinde önemli miktarda ETH çekilmesine yanıt olarak staking ödemelerinin artacağı belirtiliyor. ETH için staking ödülleri, daha fazla kripto para birimi stake edildikçe azalabilir.

Öte yandan ETH’yi merkezi bir borsa veya bir staking havuzu aracılığıyla stake etmek, ödenecek doğrulayıcı ücretleri nedeniyle büyük olasılıkla kazançların azalmasına neden olabilir. Bu durumun farklı olduğu tek zaman ise merkezi borsaların staking pazar payını çekmek için ödül APY’lerini zincir üstü oranların üzerine çıkarmak için promosyon stratejilerini kullandığı zaman olduğu belirtiliyor.