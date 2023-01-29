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Geliyor! Terra Luna Classic’de (LUNC) Buna Hazır OIun!

Terra ekosisteminin çöküşünün ardından piyasaya sürülen Terra Luna Classic'de (LUNC) bu harekete hazır olun! İşte detaylar!
01:15
29 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic projesinde değeri yaklaşık 1 milyar doları aşan bir token olan LUNC, onu 0,00021 dolara çıkarabilecek %17,54’lük bir harekete yaklaşıyor olabilir.

LUNC İşlem Hacmi Artışı!

CoinMarketCap’in verilerine göre yatırımcılar, 24 saatlik işlem hacminde %48’lik bir artışla 100 milyon dolara ulaştığını gösteren LUNC’de yeni pozisyonlar alarak beklenen sonuca hazırlanıyor olabilir. İşlem hacmindeki sürekli bir artış, yatırımcıların token konusunda istekli olduğunu veya token’ın ciddi bir şekilde yükseldiğini ortaya çıkarabilir. Ayrıca uzmanlara göre belirtilen yüksek hacim, LUNC’a olan talebin artmakta olduğunu ve sürdürülebilir bir yükseliş trendini doğrulayabileceğini işaret edebilir.

Bununla birlikte analistler Terra Luna Classic Price’ın, 200 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) ile birleştiğinde 0,00018 dolarda gözlemlendiği gibi, direnç alanının üzerine bir fiyat hareketine hazırlanabileceğini ve simetrik bir üçgen modelinin tepesinde işlem gördüğü belirtiliyor. Uzmanlar dört saatlik zaman dilimi grafiğini ele aldığında, Terra Luna Classic fiyatının iki trend çizgisinin sınırları içinde konsolide olduğunu vurguladı. Ayrıca belirtilen iki trend çizgisinden iri daha yüksek dipleri, diğeri ise daha düşük zirveleri birbirine bağladığı söyleniyor.

LUNC’da Kırılma!

Analistlere göre Terra Luna Classic fiyatı, boğaların savaşı kazandığı ve 200 günlük EMA ile güçlendirilmiş üçgenin direncini aştığı sürece artık bir kırılmanın eşiğinde olabilir. Beklenen kırılmanın ardından kripto para biriminin 0,00021 dolar seviyelerine ulaşabileceği belirtildi.

Öte yandan hareketli ortalama yakınsama sapma (MACD) metriğini ele alan uzmanlar, göstergenin LUNC fiyatındaki yükseliş iddialarının destek nitelikte olabileceğini vurguladı. Sonuç olarak bazı piyasa analistleri Terra Luna Classic fiyatının, kısa vadeli hedef olan 0,0001758 dolar ile yukarı yönlü büyük bir hareketi tetiklemek üzere olduğuna inanıyor.

Piyasa değerine göre en büyük 50. kripto para birimi olan LUNC son 24 saat içerisinde %6,5 oranında bir artış kaydederek yazı kaleme alındığında 0,0001775 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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