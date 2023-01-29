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Dünyaca Ünlü Yatırım Şirketinden Dogecoin ve Shiba Inu Adına Şok İddia!

Dünya genelinde ve kripto para piyasalarında adından sıkça bahsedilen yatırım şirketinden Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) için ilginç açıklama!
00:30
29 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırım şirketi Cyber ​​Capital’in üst düzey bir yöneticisi, kripto para ekosisteminin popüler meme token’ları olan Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’nun  (SHIB) piyasadaki en merkezi olmayan kripto para birimleri arasında yer aldığını bildirdi.

DOGE ve SHIB Farkı!

Dünyaca ünlü yatırım şirketi Cyber Capital’in baş yatırım sorumlusu Justin Bons, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda en iyi 50 kripto para biriminden DOGE ve SHIB de dahil olmak üzere sadece 32’sinin teknik olarak merkezi olmadığını ileri sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

İlk 50 kripto para biriminden; sadece 32 tanesi teknik olarak merkeziyetsiz. Ademi merkeziyetçilik bir yelpazede var olsa da, kuma bir çizgi çizebilir ve evet ya da hayır yanıtı verebiliriz. Teknik olarak doğru olanın pratikte doğru olmayabileceğini unutmayın!

Justin Bons, DOGE ve SHIB’in her ikisinin de merkezi olmayan kripto para birimleri olduğunu ancak aralarındaki farkın, DOGE’nin on-chain yönetişiminin olmamasını vurgulayarak konu hakkında şunları söyledi:

DOGE teknik olarak merkeziyetsizdir (tek müşteri ve zincir üstü yönetişimden yoksun) SHIB ise teknik olarak merkezi olmayan bir yapıda.

Dogecoin Geliştirmeleri!

DOGE’nin Justin Bons’a göre sıralaması, token hakkında son zamanlarda gelen bir dizi olumlu haberin ardından geldi. Veri toplama şirketi Forexsuggest tarafından hazırlanan yeni bir raporda, Dogecoin’in 2022 yılında emisyonlarını %25 oranında düşürdükten sonra karbon ayak izini düşürmede en hızlı üçüncü kripto para birimi olduğu belirtildi.

Ayrıca kripto para odaklı CoinKickoff sitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma ise Dogecoin’in 2014 yılında oluşturulan diğer kripto para birimlerinin çoğundan daha uzun piyasalarda kaldığını ortaya koyuyor. Bahsedilen çalışma, dokuz yıl önce oluşturulan kripto para birimlerinin %91’inin ilgi eksikliği nedeniyle artık feshedildiğini de ortaya çıkardı.

DOGE yazı kaleme alındığında 0.08764 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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