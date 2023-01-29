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Litecoin (LTC), iki önemli dönüm noktasını yönettiği ilginç bir haftayı tamamladı. 27 Ocak’ta ağ, 142 milyondan biraz fazla işlemi kolaylaştırdığını duyurdu.

Litecoin’de Kilometre Taşı!

142 milyon işlem kilometre taşı, hash oranıyla ilgili bir önceki kilometre taşından sadece 24 saat sonra geldi. Litecoin’in hash oranı, haftanın başlarında 742.30 TH/S ile zirve yaptı. Bu durum bir ağ gücünü ve güvenlik artışı aldığı anlamına gelir. Ayrıca işlem kilometre taşı, ağın hala istikrarlı bir şekilde büyümekte olduğunu doğrulayabilir.

Aşılan kilometre taşları şu anda Litecoin ağının, özellikle de yaklaşan halving ile sağlıklı bir durumda olduğunun işareti olarak gösterilebilir. Bu işaretler ayrıca LTC’nin değerini destekleyebilir ve belki de daha yüksek bir fiyat seviyesini destekleyebilir. Kripto para biriminin fiyatından bahsetmişken, Litecoin Ocak ayında genel bir yükseliş performansı sergiledi. Ancak 90 dolar fiyat seviyesinin yakınında dirençle karşılaştı.

LTC, yazı kaleme alındığında 88 dolardan işlem görüyor ve son birkaç gündür aynı aralıkta işleme devam ediyor. Bu fiyat seviyesi çok fazla satış baskısının gelmediğinin işareti olabilir. Sonuç olarak uzmanlara göre, fiyat dar bir aralıkta sıkıştı. Son kilometre taşları, LTC boğalarına bir destek olarak yatırımcı duyarlılığını artırabilir. Ancak şimdiye kadar durum böyle değildi. Hem göreceli güç endeksi (RSI) hem de MFI son yedi gün içerisinde önemli ölçüde geri çekildi ve bu durumda boğaların kontrollerini kaybettiğini gösterebilir.

LTC Balinaları Uyandı!

Ayrıca ağda yaşananlar analistlere göre, 18 Ocak’tan beri gözlemlenen hızdaki düşüşün bir yansıması olabilir. LTC’nin hızı, son iki haftada düşen tek ölçüm değil. Gerçekleşen sınır metriği de bu ay oldukça büyük bir marjla azaldı. Özellikle son birkaç gün içinde hala kârlı olmayan çok sayıda gelen likidite olduğu anlamına gelebilir.

Haftanın başlarında, LTC’nin direnişle mevcut fiyat hareketine dair bazı önermeler sunabilecek önemli balina aktivitesi yaşandı. Balina işlem sayısı 23-24 Ocak tarihlerinde fırladı. Bunun nedeni muhtemelen yatırımcıların kar elde etme girişimleri olabilir. Balina aktivitesi kripto para biriminin, 24 Ocak’taki düşüşün ardından aktif adreslerdeki artışı da yeniden alevlendirdi. Yaşanan tüm bu gelişmeler analistlere göre, başka bir büyük hamlenin yolda olabileceğine işaret ediyor olabilir.