On yıl sonra bir ilk oluyor. Kripto para yatırımcıları haklı olarak heyecanlı, peki neler olacak?

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Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 23.400 doların üzerinde bulunuyor. Birkaç saat önce BTC 23.600 doları geçti. Üstelik bu Ocak ayı son derece kıymetli bir başarıya imza atıyor. Günler sonra aylık kapanış var. Peki kripto paraların bir sonraki adımı ne olacak? Yatırımcıları ilerleyen günlerde neler bekliyor?

Bitcoin (BTC)

Haftalık ve aylık kapanışlar Bitcoin’in on yıl içindeki en iyi Ocak performansını tescillemek üzere. Eğer kral kripto para birimi %5’lik bir yükseliş daha yapabilirse 2013 yılından bu yana en iyi Ocak ayını performansını göstermiş olacak. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 23.400 doların üzerinde bulunuyor. BTC bir kez daha 25.000 dolar seviyesini hedefliyor ve 23.400 dolar üzerindeki kapanışlar ilerleyen saatlerde bu ihtimali gerçek hale getirebilir. Fakat hafta sonları kronik hacim sıkıntısıyla meşhurdur. Boğalar daha yüksek destek seviyelerini belirlemek için gerekli momentumdan şimdilik yoksun.

Binance borsasının Material Indicators adlı izleme kaynağı tarafından Twitter‘a yüklenen önceki sipariş defteri verileri, ayıları etkisiz hale getirmek için gereken ateş gücünü gösterdi. 27 Ocak itibariyle direnç 23.200, 24.500 ve 25.000 dolar seviyelerindeydi ve sonuncusu yine de potansiyel bir sonraki hedef olarak traderların radarında.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Crypto Tony takma isimli analist önümüzdeki saatler için 25.000 dolar seviyesinin makul bir hedef olduğunu söyledi. Önceki iki Cumartesi gecesinde baskın rallileri yapan BTC şimdilik bu hafta sonunu pas geçmiş görünüyor. Eğer hızlı yükseliş devam ederse Pazartesi gününün ilk saatlerine kadar fiyatın 25.300 dolar seviyesini test etmesi gerekecek. Kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon doların üzerinde ve popüler analist bu bölgenin üzerindeki dirençlerin test edilmesini bekliyor.

“Önümüzdeki birkaç hafta içinde hala iyi bir yükseliş bekliyorum, ancak 1,2 – 1,33 trilyon dolarlık piyasa değeri direnç seviyesine dokunmaya başladığımızda dikkatli olun. Bu önemli bir seviye ve burada güçlü bir direnç bekliyorum”.

Bu senaryo gerçekleşirse birçok altcoinin %100’ün üzerinde artışlar yaşadığını görebiliriz. Crypto Tony de diğer birçok uzman gibi uzun zaman dilimlerinde temkinli davranmaya devam etti ve 2023’te bir noktada Bitcoin ve altcoinlerde yeni bir dip seviyenin görülebileceği konusunda takipçilerini uyardı. Düşüş demişken elbette akıllara son yükselişte açık pozisyonlarıyla ciddi kan kaybeden Capo geliyor. Capo halen açığa satış yaptığını ve düşüşe inandığını bugün yineledi.