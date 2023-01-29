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Ne DOGE Ne SHIB! 3 Meme Coin Şubat’ta Destan Yazacak! İşte Analistlerin Altın Listesi!

Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, analistler Şubat ayında sürpriz yapabilecek 3 meme coin projesini paylaştı. 
20:00
29 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yeniden ivme kazanırken, analistler Şubat ayında sürpriz yapabilecek 3 meme coin projesini paylaştı.

Baby Doge Coin: Birçok Neden Var!

Son birkaç yılda, meme coin’ler dünyayı kasıp kavurdu. Kripto para sektörü, meme coin’lerin inanılmaz başarıları sayesinde milyoner olan yatırımcılara defalarca kez şahit oldu. Ancak, bu coin’ler aynı zamanda rug pull ve sert düzeltmeler nedeniyle büyük oranda risk teşkil ediyor. Bu nedenle proje seçerken oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Coingape analistleri, Şubat’ta ivme kazanabilecek ve dipten alım fırsatı veren 3 meme coin’i paylaştı. Listenin başında Baby Doge Coin (Baby Doge) Geliyor.  Kripto para piyasasında rekabet yeni bir boyut kazanırken, SHIB’in rakibi meme coin yeni projelerine, yakımlara ve ortaklıklar kurmaya devam ediyor.

Üçüncü en popüler köpek temalı kripto para birimi olan BabyDoge,  Merkeziyetsiz Borsa (DEX) BabyDoge Swap’ı hayata geçirdikten sonra daha işlevsel ve popüler bir meme coin olmayı başardı. DEX, eşler arası (P2P) kripto para işlemlerini aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleştiren merkeziyetsiz kripto para borsası olarak tanımlanabilir. Baby Doge Swap, BabyDoge’un meme coin imajından kurtulmaya çalışma çabalarının bir parçası olarak tanımlanabilir. Piyasadaki risk ve belirsizliğe rağmen geçen ay, Baby Doge Coin (BabyDoge) yatırımcılarının sayısı büyük oranda artış kaydetmeyi başardı. Baby Doge ayrıca piyasada en fazla yakım yapan coin konumunda.  Meme coin, an itibariyle 0,000000001329 dolar civarında seyrediyor ve son 7 günde %12,89 arttı.

FLOKI ve SHIBAVAX!

Listedeki ikinci altcoin Floki Inu (FLOKI).  Twitter’daki resmi Floki Inu hesabı, change.org platformunda Binance’ın FLOKI’yi litelemesi için bir imza kampanyası başlatıldığını duyurmuştı. Floki topluluğu, kampanyaya büyük destek veriyor.  FLOKI topluluğu, meme coin’in Binance’ta listelenmesinin dönüm noktası olacağını vurguluyor.  FLOKI’nin Binance’ta listelenmesi daha büyük önem teşkil ediyor. Benzer bir dilekçe kampanyası, SHIB’in Robinhood’da listelenmesi için başlatılmlıştı. Kasım ayına kadar SHIB topluluğundan yaklaşık yarım milyon imza toplanmıştı. Sonunda SHIB bu hedefine ulaşmıştı. FLOKI şu anda 24 saatlik 13.410.864 dolarlık işlem hacmiyle 0.000017 dolardan işlem görüyor. FLOKI, son yedi gün içerisinde  yaklaşık %50 yükseldi.

Analistlerin listesindeki üçüncü altcoin ise Shibavax (SHIBAVAX). Shibavax, Avalanche (AVAX) ağındaki Shiba temalı ilk meme coin konumunda. CoinMarketCap’e (CMC) göre, SHIBAVAX şu anda 362,82 dolarlık  günlük işlem hacmiyle  an itibariyle 0,00007692 dolar civarında işlem görüyor. Meme coin, son 24 saat içinde yaklaşık %25,88 arttı. Ayrıca token son bir haftada %67.43 değer kazandı.

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