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2013 yılında parodi olarak yaratılmış bir kripto para birimi olan Dogecoin, tüm köpek coinlerin başlangıcını oluşturdu. Ancak Tesla CEO’su Elon Musk devreye girince köpek coinler kripto dünyasının en popüler figürlerinden biri haline geldi. Bu gelişmelerin ardından ise birçok köpek coin türü piyasaya sürüldü ve yatırımcıların hizmetine sunuldu.

En İyi 7 Köpek Coin Listesi – 2022

Tamadoge (TAMA) – 2022 yılının popüler köpek coini

Dogecoin (DOGE) – Her şeyi başlatan ilk köpek coin

Shiba Inu (SHIB) – Planlaması olan ve kendisini dogecoin katili ilan eden coin

Floki Inu (FLOKI) – Hayırseverlik, fayda ve meme kültürü temalı köpek coin

Doge Dash (DOGEDASH) – İlhamını Süper Mario’dan alan oyna-kazan platformu

Cat Token (Cat) – Köpek varsa kedi de olmalı diyen coin

Pitbull (PITT) – En güçlü köpeğin coini

Tamadoge (TAMA) – 2022 Yılının Popüler Köpek Coini

Ekibin açıklamalarına göre yapılan değerlendirmeler sonucu 2022 yılında alınması mantıklı köpek coin’lerden biri Tamadoge. Ethereum blok zincirine dayalı bir ekosistem olan Tamadoge’un ana tokeni TAMA.

Bu projenin şimdiden tüm kripto dünyasını etkisi altına aldığı ifade ediliyor. TAMA’nın hem bir ‘’meme coin’’ hem de bir köpek coin olmanın avantajlarını yatırımcıya sunarak çok çeşitli faydalar getirme potansiyelinin hayli yüksek olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda yatırımcılarına büyük kazanç sağlayan Doge ve Shiba gibi köpek coinlerin başarısını takip edenler bu sene aynı kazançları Tamadoge coininden bekliyor olabilir.

Tamadoge coininin bu yılın popüler köpek coini olmasının bir diğer nedeninin ise yılın en iyi NFT oyunlarından biri olması olduğu ifade ediliyor. Zira bu coinin çıkışında temel alınan fikirde, ilhamını doksanlı yılların popüler oyuncağı olan Tamagotchiler yatıyor. Tıpkı oyunlarda olduğu gibi kullanıcılar Tamadoge sayesinde hepsi NFT olarak sunulan evcil hayvanlarını besleyebiliyor, onlarla oynayabiliyor, eğitim verebiliyor ve hatta kendi aralarında mücadele ettirebiliyor.

Dogecoin (DOGE) – Her Şeyi Başlatan İlk Köpek Coin

DOGE, ilk başta tamamen eğlence amaçlı piyasaya sürülmüş bir coin olsa da ilerleyen süreçte yatırımcısına kazandırdığı inanılmaz yüksek oranlı kazançlar sayesinde tüm kripto yatırımcılarının dikkatini çekti.

Bu yükselişte Elon Musk, Snoop Dogg ve Mark Cuban gibi dünyanın en zengin insanlarının coine olan ilgisinin payı büyüktü. 2021 yılında bu coinle ilgili tweetler atan Musk, yarattığı dalgayla %800 gibi bir artışa yol açtı. Bu olayın ardından kripto piyasası daha fazla köpek coinle tanışmış oldu.

Shiba Inu (SHIB) – Planlaması Olan ve Kendisini Dogecoin Katili İlan Eden Coin

Shiba coin temelde Dogecoin’in yakaladığı başarıyı görüp ona rakip olmak adına piyasaya sürülmüş bir coindir. Tıpkı Tamadoge gibi Shiba da Ethereum temelli bir coindir. İlerleyen süreçte Metaverse evrenine dahil edilmesi planlanan bu köpek coin, uygun alış fiyatıyla yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Floki Inu (FLOKI) – Hayırseverlik, Fayda ve Meme Kültürü Temalı Köpek Coin

Floki Inu, kripto alanında deneyimli bir grup tarafından geliştirilmiş bir coindir. Tıpkı diğer popüler köpek coinler gibi dalgalı bir piyasaya sahip olsa da piyasada kendisine yer edinmeyi başardı.

Floki’nin başarısında da tıpkı Dogecoin’de olduğu gibi Elon Musk etkisi çok önemli bir yer tutuyor. Köpeğinin adını Floki koyacağını açıklayan Musk, piyasada ciddi bir hareketliliğe sebep olmuş ve Floki’nin pump yapmasını sağlamıştır.

Doge Dash (DOGEDASH) – İlhamını Süper Mario’dan Alan Oyna-Kazan Platformu

Tıpkı Tamadoge coin gibi kendisine doksanlı yılların popüler oyunlarını temel alan bir coindir. Super Mario ve Sonic gibi oyunların tarzından ilerleyen ve seviyeler ilerledikçe kullanıcıya DOGEDASH tokeni veren bir sistemdir.

Cat Token (Cat) – Köpek Varsa Kedi De Olmalı Diyen Coin

Yine çıkış noktasında Dogecoin olan bir coindir. Ancak bu sefer sürekli kullanılan köpek figürleri yerine kedi kullanılmış ve “Kedileri seven insanlar için” oluşturulduğu söylenen bu coin de piyasada kendisine yer edinmeyi başardı.

Pitbull (PITT) – En Güçlü Köpeğin Coini

Her şeyin çıkış noktasında bir köpek cinsi vardı. Ardından gelen diğer coinler de bu akımı takip etti ve neredeyse her köpek cinsi için bir token üretilmeye başlandı. Ancak Pitbull tokeni sadece bu kadarla sınırlı değil. Toplam arzı 100 katrilyon olarak gözüken PIT’in bildirilen veriye göre, dolaşımdaki arzı 43 katrilyon.

Köpek Coinlere Yönelik Eleştiriler

Köpek coinlerin çıkışlarında bir eğlence amacı taşıdığı belirtiliyor. Dolayısıyla insanların bu coinlere güvenmesi de zaman aldı. Piyasaya sürüldükleri ilk tarihlerde birçok kişi tarafından dolandırıcıların yeni aracı olabileceği şüphesiyle yaklaşıldılar. Ve hatta Ponzi Sistemi veya daha yaygın adıyla Piramit Sistemi kullanarak yatırımcıların kazançlarının en tepedeki kişi tarafından çalınacağı bile öne sürüldü.

Bir Yatırım Aracı Olarak Köpek Coinler

Tamadoge ekibine göre köpek coinler genel anlamda iyi bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Yatırımcıya sundukları geniş seçenek yelpazesi sayesinde herkesin dahil olabileceği bir yapı ortaya koymaktadır. Zaten bu özelliği sayesinde kripto piyasasındaki yerlerini sağlamlaştırmayı başardılar.

Köpek Kripto Coinler Nasıl Satın Alınır?

Günümüzde iyice popüler hale gelmiş olan köpek coinlerin nasıl satın alınacağını Tamadoeg ekibi şu şekilde anlatıyor:

Adım: Kripto Cüzdanınızı Oluşturun

Şu an ön satışta olan Tamadoge coini satın alabilmeniz için öncelikle bir kripto cüzdanınızın olması gerekmektedir. Eğer bir kripto cüzdanınız yoksa telefonunuza kolayca indirebileceğiniz MetaMask’i tercih edebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tüm kripto alım-satım işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz.

Adım: ETH veya USDT Satın Alın

İkinci adım olarak ETH veya USDT satın almanız gerekmektedir. Bu satın alım işlemlerinizi borsalar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ardından satın aldığınız tokenleri kendi cüzdanınıza transfer etmeniz gerekmektedir.

Adım: Kripto Cüzdanını Tamadoge İnternet Sitesi ile Bağlayın

Tokenleri cüzdanınıza aktardıktan sonra MetaMask cüzdanınızı Tamadoge internet sitesine bağlanmanız gerekiyor. Bunun için de Tamadoge web sitesine giriş yaparak “Connect Wallet” butonuna tıklamanız gerekiyor. Son olarak yapmanız gereken birkaç işlem için Metamask’a yönlendirileceksiniz.

Adım: TAMA Token Satın Alın

Şimdi Tamadoge satın alma aşamasına geçebilirsiniz. Öncelikle yatırım yapmak istediğiniz miktarı girin minimum 10.000 adet satın almanız gerekiyor. Ardından hangi kripto para birimine sahipseniz ETH’yi dönüştür ya da USDT’yi dönüştür butonlarından birine tıklamalısınız.

Adım: TAMA Tokenlerinizi Talep Edin

Satın alma işlemlerini başarıyla tamamladığınıza göre ön satış için hazır olduğunuz anlamına geliyor. Artık tek yapmanız gereken ön satış sürecinin tamamlanmasını beklemek olacak. Süre bittiğinde Tamadoge web sitesine giriş yaparak “Talep” seçeneğine tıklamalısınız. Muhtemelen birkaç dakika içerisinde Metamask cüzdanınız da Tama tokenleri görüntüleyebileceksiniz.

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