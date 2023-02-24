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Ünlü Analistten Bitcoin İçin Çok Ama Çok Kritik Uyarı: Herkes O Tarihe Dikkat Etsin!

SmartContracter, Bitcoin'in (BTC) piyasa katılımcılarına maksimum acı çektirecek bir fiyata düşme yolunda hareket ediyor yolunda bir görüntü verdiğini belirterek yatırımcıları uyardı. İşte analistin BTC hakkındaki yorumu.
15:31
24 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Deneyimli kripto para trader’ı ve analisti SmartContracter, Bitcoin‘in (BTC) piyasa katılımcılarına maksimum acı çektirecek bir fiyata düşme yolunda hareket ediyor yolunda bir görüntü verdiğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Bitcoin Maksimum Acı Seviyesine Hareket İçin Hazırlanıyor

Anonim kripto para trader’ı ve analisti SmartContracter, geçen yılın Ağustos ayında çok sayıda yatırımcının piyasa tarafından doğrulandığını gördüğü bir senaryo ortaya koymuştu. Bu senaryo büyük bir çöküşe işaret ediyor ki analist aylar sonra bu öngörüsünün gerçekleşiyor gibi göründüğünü belirterek yatırımcıları uyardı.

SmartContracter, “Altı ay geçti ve BTC için bu maksimum acı senaryosu bence son derece olası görünüyor.” diyerek çöküş beklentisinin artık yaşanmak üzere olduğunu konusunda yatırımcıları uyardı.

Analistin paylaştığı aşağıdaki Bitcoin grafiği 2022’nin Ağustos ayındaki öngörüsünü detaylandırıyor.

Smartcontracter’ın işaret ettiği senaryoda ve ortaya koyduğu Bitcoin grafiğinde en büyük kripto paranın Haziran ayının başında 18 bin dolar bölgesine geri çekilerek boğalara acı çektireceğini gösteriyor. Öte yandan analist bu olumsuz senaryodaki hedef fiyat seviyesine temas edilmesinin ardından trendine tersine dönmesini ve uzun vadeli bir rallinin başlamasını bekliyor.

Bitcoin’de Son Durum

Yazım sırasında 460.9 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük kripto para ünvanını elinde bulunduran Bitcoin, gün içinde kaydettiği yüzde 0,48 yükselişle 23 bin 878 dolardan el değiştiriyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre BTC’nin piyasa hakimiyeti oranı yüzde 42,4 seviyesinde bulunuyor.  Veriler kripto para piyasasının toplam değerinin ise 1 trilyon doların üzerinde hareket ederek 1.091 trilyon dolar seviyesinde konumlandığını gösteriyor.

BTC, mevcut fiyat hareketleri ile piyasa analistlerinin görüş ayrılığına düşürmüş durumda. Bir kesim 20 bin dolar altını işaret ederken, diğerleri fiyatın 30 bin doların üzerine çıkmasını bekliyor. Bitcoin ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

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