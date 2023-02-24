Ethereum'da (ETH) güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, geçen hafta güçlü bir yükseliş ivmesinin ardından bu hafta yönünü yeniden aşağı çevirdi. Ethereum (ETH) da hafta başında 1.700 dolar fiyat seviyelerini aşmasının ardından kaydettiği değer kayıplarının ardından 1.650 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

Ethereum’da (ETH) Son Durum

Geçen hafta güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve 25.000 dolar fiyat seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 23.800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 1,09 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi. Öte yandan geçen hafta 1.700 dolar fiyat seviyelerini aşan Ethereum (ETH) ise 21 Şubat’ta kaydetmeye başladığı değer kayıpları ile düşüş yönlü bir ivme yakaladı. ETH, hafta içerisinde 1.600 dolar desteğini test etmesinin ardından yeniden düşük oranlı değer artışları kaydetmeye başladı ve 1.650 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analistleri, ETH adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti.

Kripto Analisti, Kritik Seviyelere İşaret Etti

Kripto para analisti Michael Van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Ethereum (ETH) adına güncel teknik görünümü değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, 1.600 dolar desteğini koruyan ETH’nin, kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte yeniden güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini ifade etti. Analiste göre 1.700 dolar seviyelerinin aşılması ile ETH adına değer artışları hız kazanabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.