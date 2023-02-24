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2022’nin Kasım ayında dibe vurduğunu belirterek Bitcoin‘de (BTC) yeniden açığa alış (long) yapmaya başladığını duyuran kripto para analisti DonAlt kısa süre önce elindeki BTC’lerin yaklaşık yarısını sattığını açıkladı.

BTC’lerinin Yaklaşık Yüzde 50’sini Sattı

Anonim kripto para analisti DonAlt, yayımladığı son strateji videosunda BTC’lerinin yaklaşık yüzde 50’sini sattığını söyledi. Analist, Bitcoin varlıklarını azaltmasının ilk nedeni en büyük kripto paranın düşeceğini düşündüren teknik görünüm:

Birden fazla zaman dilimine sahip olduğunuz yerlerdeki dirençler oldukça kritik. Örneğin burada aylık kapanış direnç altında olmuş, ardından haftalık kapanış da direnç altında olmuş. Bu yüzden eğer bu haftalıkta kırmızı bir mum yakacak olursa aylık grafikte de bir kırmızı mum yakılma ihtimali yüksek. Bu direncin geçilemediği anlamına geliyor. Ve teknik olarak konuşursak fiyatın 19 bin dolara gitme ihtimali yüksek. Çünkü elimizdeki en iyi aylık destek seviyesi burası. Ayrıca bu bir ters baş ve omuz formasyonunun oluşmasına neden olacağı için oldukça güzel olur.

DonAlt, BTC‘lerinin yaklaşık yüzde 50’sini satmasının ikinci bir nedeni olarak S&P 500 endeksindeki geri çekilmeyi gösteriyor. Analist, bu duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede ise “S&P 500 endeksinin dirence karşı oldukça zayıf olduğunu gördüm. S&P 500’ün büyük ölçüde geri çekilmesini bekliyordum ve öyle de oldu. Gerçekten çok kötü bir hafta geçirdi ve bunun bizim piyasalarımıza da yansımasını bekliyordum.” ifadelerini kullandı.

Meme Hisse Senetlerinin Rallisi Analisti Korkuttu

DonAlt,, elektrikli otomobil üreticisi Tesla (NASDAQ:TSLA) ve video oyunu perakendecisi GameStop (NYSE:GME) gibi meme hisse senetlerinin yaptığı rallinin de kararını etkilediğini belirterek şunları söyledi: