2022’nin Kasım ayında dibe vurduğunu belirterek Bitcoin‘de (BTC) yeniden açığa alış (long) yapmaya başladığını duyuran kripto para analisti DonAlt kısa süre önce elindeki BTC’lerin yaklaşık yarısını sattığını açıkladı.
Anonim kripto para analisti DonAlt, yayımladığı son strateji videosunda BTC’lerinin yaklaşık yüzde 50’sini sattığını söyledi. Analist, Bitcoin varlıklarını azaltmasının ilk nedeni en büyük kripto paranın düşeceğini düşündüren teknik görünüm:
Birden fazla zaman dilimine sahip olduğunuz yerlerdeki dirençler oldukça kritik. Örneğin burada aylık kapanış direnç altında olmuş, ardından haftalık kapanış da direnç altında olmuş. Bu yüzden eğer bu haftalıkta kırmızı bir mum yakacak olursa aylık grafikte de bir kırmızı mum yakılma ihtimali yüksek. Bu direncin geçilemediği anlamına geliyor. Ve teknik olarak konuşursak fiyatın 19 bin dolara gitme ihtimali yüksek. Çünkü elimizdeki en iyi aylık destek seviyesi burası. Ayrıca bu bir ters baş ve omuz formasyonunun oluşmasına neden olacağı için oldukça güzel olur.
DonAlt, BTC‘lerinin yaklaşık yüzde 50’sini satmasının ikinci bir nedeni olarak S&P 500 endeksindeki geri çekilmeyi gösteriyor. Analist, bu duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede ise “S&P 500 endeksinin dirence karşı oldukça zayıf olduğunu gördüm. S&P 500’ün büyük ölçüde geri çekilmesini bekliyordum ve öyle de oldu. Gerçekten çok kötü bir hafta geçirdi ve bunun bizim piyasalarımıza da yansımasını bekliyordum.” ifadelerini kullandı.
DonAlt,, elektrikli otomobil üreticisi Tesla (NASDAQ:TSLA) ve video oyunu perakendecisi GameStop (NYSE:GME) gibi meme hisse senetlerinin yaptığı rallinin de kararını etkilediğini belirterek şunları söyledi:
Bunun üzerine bir de meme hisseleri rallisi yaşadık. Tesla 100 dolardan 200 dolara çıkarak dirence ulaştı. Bence bu biraz risk aldığımız anlamına geliyor olabilir. Eğer burada bir düşüş olacak olursa bu durum geleneksel piyasalara da yansıyacak ve hatta kripto para piyasasına da yansıyabilir. Bir sürü şey var; aylık direnç var, haftalık direnç var. Günlük de bana tükenmişlik işareti veriyor gibi görünüyor… Bitcoin‘e tüm zaman dilimlerinde bakıyorum ve son dibinden bu yana ilk kez iyi görünmüyor. TSLA büyük bir ralli yaptı… GME de ralli yaptı… Rüzgarın biraz ters yönden eseceğini gösteren birden fazla sinyal var.