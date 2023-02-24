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Geçen hafta kripto para piyasasındaki yükseliş ivmesinin de etkisiyle 8,3 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşan Chainlink (LINK), hafta başından bu yana yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydetti ve 7,90 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Chainlink adına güncel teknik görünümü değerlendiren analistler, LINK adına kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Chainlink’de (LINK) Güncel Teknik Görünüm

7 dolar direncini kırmasının ardından aylık grafikte güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan LINK, kripto para piyasasının da yükselişe geçmesi ve Bitcoin’in hafta başında 25.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşması ile birlikte geçen hafta değer artışlarına hız kazandırdı. LINK, hafta başında birçok kez 8 dolar direncini test etmesine ve hafta içerisinde 8,3 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasına karşın piyasanın yeniden düşüşe geçmesi ile birlikte yeniden 8 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de ortalama %3 değer kaybeden LINK, kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 7,84 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Analistler, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Hafta içerisinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki güncel durumu değerlendiren Michael Van de Poppe, piyasanın yakın vadedeki gidişatına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Analist, kripto para piyasasının hafta içerisinde devam eden düzeltme hareketlerinin ardından ilerleyen haftalarda söz konusu yükseliş ivmesinin devam edebileceğini ifade etti. Chainlink (LINK) adına da güncel teknik görünümü değerlendiren analist Michael Van de Poppe, LINK’in ilerleyen haftalarda 10 dolar fiyat seviyelerine varan yeni bir yükseliş hareketi başlatabileceğini ifade etti. Öte yandan çok sayıda analist ise tam tersi bir görüşe sahip durumda. LINK fiyatının şu anda hareketli ortalamalarının üzerinde olmasına vurgu yapan birçok analist, piyasadaki düşüşün devam etmesi durumunda LINK’in değer kayıplarına hız kazandırabileceğini öne sürdü.