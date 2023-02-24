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278 Gün Sonra Bir İlk Oldu! Popüler Altcoin Yatırımcısı Sevinmek İçin Beklemeli!

En büyük Ethereum rakiplerinden olan Solana için aylar sonra kırılma en talihsiz günlerden birinde geldi.
17:39
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sevinmek için erken ve korkmanın vakti gelmiş gibi görünüyor. Önümüzdeki birkaç hafta son derece riskli olacak. Solana yatırımcılarının talihsizliğiyse 278 günlük direncin PCE verisiyle aynı gün kırılmasıydı. Peki güncel görünüm neye işaret ediyor. Solana yatırımcıları aylar sonra fiyatın eski seviyeleri hedeflediğini görebilecek mi?

Solana (SOL)

Perşembe günü Solana fiziksel mağazalarının kapanacağını açıkladı. Mağazalar 75 bin kişiyi ağırlamıştı Solana ürünlerinin sergileneceği için büyük heyecan yaratan mağazalar şimdi FTX çöküşünün ardından kapanıyor. Mağazalar, ürünlerin yanı sıra play-to-earn ve NFT’ler konusunda eğitimler sunuyordu. Helium Network’ün 28 Mart’ta Solana ağına geçeceğini duyurmasıyla aynı gün daha iyi bir Solana haberi geldi. Solana fiyatı 15 Mayıs’tan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Aşağı yönlü hareket 29 Aralık’ta 8 dolara kadar düşüşü beraberinde getirmişti. Vitalik Buterin’in desteğiyle fiyat yukarı yönlü bir hareket başlattı ve Ocak ayındaki kripto rallisiyle Solana fiyat artışı hız kazandı.

Dört başarısız denemeden sonra SOL token fiyatı 18 Şubat 2023’te azalan direnç çizgisinden çıktı. Fiyat 28 direnç alanını aşamazken bölge destek olarak teyit edilmişti.

SOL Coin Yorum

Günlük RSI değeri yükselişte ancak PCE verisinin olumsuz gelmesiyle birlikte SOL Coin satışları arttı. Şimdilik yatırımcıların 26,80 doların üzerinde bir kırılma beklemesi gerekiyor. Fiyat bunu başarabilirse 38 dolara doğru yükseliş ivme kazanabilir. Ancak, fiyat direnç çizgisinin altına düşerse, en yakın destek bölgesi olan 17,5 dolara geri çekilme görülebilir. Yazı hazırlandığı sırada ABD piyasaları da negatif açılış yaptığı için şimdilik yükseliş ihtimali zayıflıyor.

SOL fiyatı, 20,60 dolarlık yatay destek alanını aştıktan sonra azalan paralel bir kanaldan çıktı. Normal şartlarda bu hareketin ardından yükselişin Solana (SOL) için devam etmesi beklenir. Kısa vadede 20,6 dolar altında kapanışlar olmadığı sürece teknik olarak yükseliş görünümü devam edecek. Yatırımcıların destek bölgesi altında kapanışlar gördüğünde 17,5 dolar seviyesine sarkma ihtimalini göz ardı etmemeli.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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