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  •   Korkulan Oldu! Çok Hızlı Yükselmişti Şimdi İse Yüzde 30 Düştü! Solana Katilinde Son Durum!

Korkulan Oldu! Çok Hızlı Yükselmişti Şimdi İse Yüzde 30 Düştü! Solana Katilinde Son Durum!

Solana katili olarak çıktığı günlerde büyük sıkıntılarla mücadele ettikten sonra toparlanan ve hızlı bir yükseliş yaşayan bu altcoin tedirgin ediyor.
20:20
24 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

24 Şubat’ta Aptos (APT), en popüler projelerinden bazıları hakkında önemli güncellemeler sağladı. En önemli gelişmelerden biri Martian Wallet’ın Jujube Finance ile ortaklığı oldu ve bu ortaklık sayesinde Martian kullanıcıları Jujube Finance’ın özelliklerine erişebilecek.

Bir diğer önemli güncelleme ise Web3 oyun ekosistemi içindi; METAPIXEL, Gran Saga Unlimited’ın topluluk testi için tarihleri açıkladı. Aptos 2023’e büyük bir patlama ile başladı ve bu inanılmaz yükselişin çoğu, büyüyen ortaklıklar ve ürün lansmanları listesinden güç aldı. Ancak, bu çılgınlık durma noktasına geldi. Şubat ayının başından bu yana Solana katili %30’un üzerinde değer kaybederek piyasa değerinin yaklaşık 780 milyon dolarını sildi.

DeFi ve NFT Faaliyetlerinde Durgunluk

APT’nin Ocak ayındaki yükselişinin başlıca nedenlerinden biri, ağdaki DeFi protokollerinin büyümesiydi. Ancak, faaliyet önemli ölçüde azaldı. DeFiLlama’dan alınan verilere göre, Aptos’un kilitlenen toplam değeri (TVL) Şubat ayının başından bu yana %15 azaldı.

Bu düşüşün bir diğer nedeni de azalan NFT ivmesi olabilir. Son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştığı 6 Şubat’tan bu yana işlem hacmi düşerken, NFT işlemlerinin sayısında da önemli bir azalma görüldü. Aptos ağında çok sayıda NFT koleksiyonu başlatıldığı ve bu da ağın genel cazibesini artırmaya yardımcı olduğu için bu önemli bir durum.

APT İçin Görünürde Ne Var?

Ek olarak, APT’nin genel alım satım faaliyeti, işlem hacmi yaklaşık %66 oranında düştüğü için geçen hafta boyunca azaldı. Bununla birlikte, geliştirme faaliyeti yazı yazıldığı sırada net bir toparlanma belirtisi gösterdi. Bu durum, ağın teknik kilometre taşları konusunda kararlı olduğunu ve bu durumdan güçlü çıkabilme ihtimali olduğunu gösteriyordu.

Geliştirme faaliyetlerindeki sıçrama, Aptos’un ağırlıklı hissiyatının da gösterdiği gibi, yatırımcıların hissiyatının da yükselmesine neden oldu. Ancak, bu metriğin hala negatif bölgede olduğu unutulmamalı.

Coinalyze’a göre, APT’nin açık faizi (OI) son bir ay içinde sürekli olarak düştü ve fiyat hareketiyle eşleşti. Bu bir düşüş sinyaliydi ve hakim eğilimin devam edebileceğini ve APT’nin önümüzdeki günlerde daha fazla değer kaybedebileceğini gösteriyordu. CoinMarketCap’e göre, yazı yazıldığı sırada token bir önceki güne göre %4.5 düşüşle 12,80 dolardan işlem görüyordu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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