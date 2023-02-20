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Popüler Borsada Büyük Hacim Oluşturan Altcoin, Yeni Shiba Olabilir Mi?

Güney Kore’nin en büyük kripto borsası olarak görülen Upbit’te bir altcoin’in oluşturduğu hacim, kripto para biriminin fark edilmesini sağladı.
14:48
20 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olarak görülen Upbit’te bir altcoin’in oluşturduğu hacim, kripto para biriminin fark edilmesini sağladı. Elde edilen son bilgilere göre dikkat çeken altcoin, Koreliler tarafından büyük ilgi gördü. Bu durum akıllara “Yeni bir SHIB mi doğuyor?” sorusunu getirdi. Ancak her zaman olduğu gibi söz konusu yeni bir kripto para olduğunda yatırımcılar çok dikkatli olmalı.

Meme Token’dan Dikkat Çeken Hacim

Elde edilen son verilere göre Metal Pay (MTL), 1,3 dolardan 2,29 dolara yükseldi. Yapılan açıklamalara göre Güney Koreli yatırımcılar hacmin yüzde 67’sinden fazlasını kontrol ediyor. Kripto blog yazarı Wu Blockchain’in Twitter aracılığı ile yaptığı bir paylaşıma göre Upbit’in MTL/KRW işlem hacmi 260 milyon dolara ulaştı ve Binance’in MTL sözleşmesi yıllık negatif fonlama oranı şaşırtıcı bir şekilde %1430’a ulaştı.

Bu noktada şunu hatırlatmakta fayda var: Kripto para piyasası sürekli gelişirken, yatırımcılar her zaman temkinli olmalı ve herhangi bir varlığa yatırım yapmadan önce doğru araştırma yapmalıdır.

MTL Bir Sonraki Shiba Mı?

Analistlere göre bu ilgi MTL’nin bir sonraki büyük artış yaşayacak altcoin olmasını sağlayabilir. Çünkü yapılan açıklamalara göre Upbit ve Binance’deki ilgi göz ardı edilemeyecek kadar büyük.

Öte yandan Ocak ayında benzer bir fiyat artışı, Upbit kripto borsasındaki Güney Kore wonu işlem çifti işlem hacminin yaklaşık %40’ını oluşturan Aptos (APT) token tarafından da yaşanmıştı.

Upbit’teki APT fiyatı, piyasa fiyatından yaklaşık %1-%3 daha yüksek el değiştirerek bölgedeki yüksek talebe işaret ediyor ve daha önce gözlemlenen “Kimchi primine” benziyordu.

Bununla birlikte, Upbit’teki hacimlerin wash trading ya da piyasa manipülasyonu sebebiyle oluşmuş olması ihtimalleri de göz önünde bulunduruluyor ve bunun bir miktar tedirginlik yarattığı görülüyor. Dolayısıyla şu anda da yatırımcılar ve analistler bu tip bir senaryonun yaşanıyor olabileceğini düşünüyor.

Tüm bunlara bakıldığında MTL’nin yeni bir Shiba olma olasılığının çok fazla olmadığı düşünülüyor.

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