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Dogecoin (DOGE) Fiyat Analizi! Meme Token’da Destek ve Direnç Seviyeleri!

Dogecoin'in (DOGE) fiyatında etkili destek ve direnç seviyeleri hangileri? Meme token'ın grafikleri ne yöne işaret ediyor?
23:33
23 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler meme token Dogecoin (DOGE) fiyatı 16 Haziran 2022 tarihinden beri uzun vadeli simetrik bir üçgende işlem görüyor. Altcoin adına bu gelişme ne anlama geliyor?

DOGE Fiyat Analizi!

Dogecoin’in fiyatı, 1 Kasım tarihinde altı aydan uzun bir sürenin en yüksek fiyatı olan 0,158 dolara ulaştığı andan itibaren alçalan bir direnç çizgisinin altına geriledi. DOGE fiyatı, son 24 gün içerisinde çok sayıda kırılma girişiminde bulundu. Ancak hepsi başarısız oldu ve uzmanlara göre kripto para birimi çizgilere her dokunulduğunda daha da zayıfladıkları belirtilerek bir kopuş hareketi bekleniyor. Günlük göreceli güç endeksi (RSI) 50’de ve nötr bir trend gösteriyor. Bu nedenle DOGE’nin fiyatının direnç çizgisinden çıkıp çıkmayacağını veya destek çizgisine düşüp düşmeyeceğini belirlemeye yardımcı olmaz.

DOGE Güncel Verileri!

Bununla birlikte altı saatlik kısa vadeli grafiğin ele alan uzmanlar, DOGE fiyatının yükselen bir destek hattından ayrıldığını öne sürdü. Sonuç olarak analistlere göre en olası Dogecoin fiyat tahmini 0,075 dolara doğru bir düşüş. Sonrasında yukarı yönlü hareket devam edebilir. Ancak kısa ve uzun vadeli alçalan direnç çizgilerinden bir kırılma, bu düşüş görünümünü geçersiz kılabilir. Bu durumda, DOGE fiyatı 0,11 dolara yükselebilir. Düz hareketli ortalamalar ve orta noktanın hemen altındaki RSI, her iki taraf için de bir avantaja işaret etmiyor. Bu durum DOGE/USDT paritesinin bir süre daha 0,10 dolar ile 0,08 dolar arasında salınabileceğini gösterebilir.

Ayrıca yukarı yönlü fiyat hareketinde 0,10 doların üzerinde bir kırılma, 0,11 dolar direncini kırılma riskine sokabilir. Bu durum gerçekleşirse, parite ivme kazanabilir ve 0,15 dolara yükselebilir. Tersine, 0,08 doların altında bir kırılma, katı desteğin 0,07 dolardan yeniden test edilmesi için yolu temizleyebilir.

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