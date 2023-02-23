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DappRadar Açıkladı! Gözde Altcoin Bu 3 Platformda Güç Kaybetti! Fiyat Düşer Mi?

DappRadar yaptığı açıklamayla birlikte gözde altcoin'in yatırımcılarını tedirginliğe sürükleyebilir. Altcoin, 3 farklı platformda güç kaybetti.
22:30
23 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz hafta boyunca Tron, birden fazla sektörde epeyce gelişmeye tanık oldu. Ancak, aktif adres metriği etkileyici bir rakam yayınlamadı. TRONSCAN tarafından sağlanan verilere göre, Tron ağındaki aktif adresler azaldı. Geçtiğimiz ay aktif adres sayısı 3,3 milyondan 1,86 milyona yazım saatine göre düşüş göstermişti. Kuşkusuz, Tron’daki faaliyetlerin azalması uzun vadede ağa zarar verebilir.

Peki Ya dApp Etkinliği?

Tron’un aktivitesindeki düşüşün arkasındaki nedenlerden biri, dApp’lerine olan ilginin azalması olabilir. DappRadar’a göre, SunSwap, Bridgers ve TransitSwap gibi Tron’daki popüler dApp’lerin genel etkinliği azaldı.

SunSwap’teki aktif cüzdan sayısı geçen hafta %3,39 oranında düştü. Bridgers ve TransitSwap için bu düşüş sırasıyla %34 ve %3,04 oldu. Faaliyetlerdeki bu düşüş SunSwaps işlemlerini ve hacmini de etkiledi. Son 24 saat içinde SunSwap’teki işlem sayısı %39, hacmi ise %63,73 oranında düştü.

Ancak, dApp aktivitesindeki düşüşe rağmen, Tron’un genel TVL’si artmaya devam etti. DefiLlama tarafından sağlanan verilere göre, geçen ay 4,27 milyardan 5,25 milyara yükseldi. Öte yandan, geçen hafta boyunca Tron ağına yeni hesaplar da eklendi. Ancak buna rağmen, stakerlar Tron’a olan ilgilerini kaybetmeye devam etti. Son yedi gün içinde, ağdaki staker sayısı %4,57 oranında azaldı. Bu da ağdaki staker sayısını 342.544’e düşürdü.

TRX Darbe Aldı

Tron ağına olan ilginin azaldığının bir diğer göstergesi de NFT işlemlerindeki düşüş oldu. Santiment’in verilerine göre, ağdaki NFT işlemlerinin sayısı önemli ölçüde düştü. Tüm bu olaylar Tron’un hacmini de etkiledi ve hacim geçtiğimiz ay önemli ölçüde düştü.

Bu faktörlere rağmen balinalar TRX satın almaya devam etti. Bu durum, coin’i elinde tutan büyük adreslerin yüzdesindeki artışla kendini gösterdi. Sonuç olarak, Tron TVL ve yeni hesaplar açısından büyüme göstermeyi başarmış olsa da, azalan faaliyet uzun vadede ağ için sorunlara neden olabilir. Ağın karşılaştığı mevcut zorlukların üstesinden gelmek için NFT ve dApp cephesinde iyileştirmeler yapılması gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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