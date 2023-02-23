Cardano (ADA) kripto severlerin yakından takip ettiği coin'lerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak makineler fiyat tahmini yaptı.

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Cardano’nun (ADA) değeri son zamanlarda yatay bir seyir izledi ve varlık 0,40 dolar direnç seviyesinin üzerinde tutunamadı. Genel piyasa hareketine bağlı olmasına rağmen ADA, varlığın gelecekteki değerini bir ilgi noktası haline getiren fiyat rallisini tetiklemek için artan ağ geliştirme faaliyetine ve benimsemeye güveniyor.

Bu durumda PriceProjections tarafından sağlanan makine algoritmasına dayalı fiyat tahminleri gözden geçirildi. Platforma göre, 23 Şubat’ta elde edilen verilere göre, ADA’nın önümüzdeki günlerde yükseliş ivmesini sürdürmesi ve 1 Mart 2023’te 0,39035 dolardan işlem görmesi muhtemel.

ADA Fiyat Analizi

Fiyat tahminleri, yayınlandığı sırada ADA’nın değerinden %1’den daha az bir kazancı temsil ediyordu. ADA fiyat tahmini, Bollinger Bantları (BB), hareketli ortalamalar (MA), hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), göreli güç endeksi (RSI) ve diğerleri gibi farklı teknik göstergelere dayanmakta. Şu anda, ADA’nın değeri gün içerisinde elde ettiği yaklaşık %0,5’lik kazançla 0,39 dolar seviyesinde bulunuyor. Haftalık grafikte Cardano %2’nin üzerinde düşüş göstermiş durumda.

Başka bir yerde, Cardano’nun TradingView’deki bir günlük teknik analizinin gözden geçirildiğinde, merkezi olmayan finans (DeFi) tokenı için yükseliş belirtisi gerçekliğini korumaya devam ediyor. Göstergelerin özeti 11’de al yönündeyken, hareketli ortalamalar da 9’da al önerisi sunuyor. Osilatörler ise 8’de nötr yönünde görünüyordu.

Cardano İçin Yükseliş Tetikleyicileri

ADA’nın duygusal benimsenmesi yükselmeye devam ederken varlığın yaratıcıları, Cardano’yu Ethereum (ETH) gibi varlıkları devralmak için geliştirmeyi amaçlayan artan ağ gelişimine güveniyor. Bir fiyat rallisine ilham vermek için lanse edilen en son yükseltmelerden biri, blok zincirindeki güvenlik ve birlikte çalışabilirlik özelliklerini geliştirmeyi amaçlayan Valentine (SECP) yükseltmesi oldu.

Diğer belirleyici ağ faaliyetleri arasında, Plutus komut dosyası sayısıyla artmaya devam eden akıllı sözleşmeler özelliği etrafındaki büyüme yer alıyor. Benzer şekilde, Cardano blok zinciri işlemleri 61,4 milyon seviyesini aştı.

Ayrıca, kripto topluluğu, şarta bağlı stake etmeye geçmenin kripto sektörünü düzenleyici taleplerle uyumlu hale getirmeye yardımcı olabileceğini öne sürdüğü için eleştirilere maruz kalan Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson etrafındaki gelişmeleri izliyor. Bu, ABD’li düzenleyicilerin stake faaliyetlerine yönelik bir baskı yaratmasının ardından geldi.

Elde edilen bilgilere göre Hoskinson, şarta bağlı stake etmenin henüz Cardano’nun geliştirme aşamasına ulaşmamış isteğe bağlı varsayımsal bir özellik olduğunu belirterek eleştirmenlere yanıt verdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.