Play to earn, adından da anlaşılacağı gibi, oyun oynayarak para kazanma anlamına gelir. Bu kavram, son yıllarda özellikle kripto para dünyasında popüler hale gelmiştir. Kullanıcılar, oyun oynayarak belirli bir kripto para birimi kazanabilirler. Play to earn oyunları, genellikle blockchain teknolojisiyle çalışan oyunlardır. Bu oyunlarda kullanıcılar, sanal dünyalarda çeşitli görevler tamamlar ve belirli ödüller kazanırlar. Bu ödüller, oyun içi para birimi ya da kripto para birimi olabilir.

Play to earn oyunları, geleneksel oyunlardan farklı olarak, kullanıcıların emeklerinin karşılığını almalarını sağlar. Geleneksel oyunlarda, kullanıcılar oyunu oynayarak zaman geçirirken, play to earn oyunlarında kullanıcılar aynı zamanda para kazanabilirler. Play to earn oyunları arasında en popüler olanlardan biri The Sandbox’dır. Play to earn oyunları, kullanıcılara eğlenceli bir oyun deneyimi yaşatırken, aynı zamanda para kazanma fırsatı sunar. Bu nedenle, son yıllarda giderek popüler hale gelmektedir.

Aşağıdaki ilk video The Sandbox’a nasıl giriş yapıldığı, oyun içi mekanikler ve The Sandbox metaverse’ü tanıma üzerine bir içeriktir. İkinci videoda ise, oyun devlerinden Atari’nin The Sandbox üzerinde geliştirdiği bir oyunu deneyimleyip sizlere aktarıyoruz. İyi seyirler..

The Sandbox Detaylı Video

The Sandbox Atari Oyun Deneyimi